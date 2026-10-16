Öncelik yollar ve raylar: Mersin'in ulaşım projeleri takipte

Ulaştırma yatırımları bakanlıkta ele alındı

AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ile bir araya gelerek Mersin'de devam eden ve planlanan ulaşım projelerini masaya yatırdı. Görüşmede karayolu ve demiryolu odaklı çok sayıda yatırımın ilerleyişi değerlendirildi; il ve ilçelerin öncelikleri ile yatırım takvimleri tartışıldı.

Ana projeler ve ihale takvimi:

Kıratlı, Akdeniz Sahil Yolu kapsamında Kaledran bölümünün kısa süre içinde ihaleye çıkarılacağı bilgisini paylaştı; bu bilgi görüşmenin öne çıkan başlıklarından biri oldu. Toplantıda ayrıca Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolunun açılış hazırlıkları, Kızkalesi-Taşucu etabına yönelik çalışmalar ve Mersin-Adana D-400 kara yolundaki devam eden faaliyetler değerlendirildi. Mezitli-Fındıkpınarı Yolu ile ilgili genişletme talepleri ve Mezitli Devlet Hastanesi Yolu ile otoyol bağlantısının tamamlandığı bilgisi de toplantıda gündeme geldi.

İlçe yolları, hızlı tren ve demiryolu talepleri:

Kıratlı, bölge ulaşımında önem taşıyan Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Yüksek Hızlı Tren Projesi'ne dikkat çekti ve D-400 kara yolunda planlanan çalışmalar için 2027 yılı ödenekleri konusunun görüşüldüğünü belirtti. İlçelerdeki yol yatırımları kapsamında Tarsus-Çamlıyayla yolunun kalan 3,6 kilometrelik bölümünün tamamlanması, Silifke-Mut ile Silifke-Gülnar yollarının 2027 ödenekleri, Silifke-Kırobası yolunun genişletilmesi ve Erdemli yayla yolu talepleri aktarıldı. Ayrıca bölgenin tarımsal üretim ve ihracat potansiyeli göz önünde bulundurularak, sebze ve meyvelerin başta Rusya olmak üzere farklı ülkelere taşınmasında demiryolu taşımacılığının daha etkin kullanılması yönündeki talepler Bakanlığa iletildi.

Kıratlı, Mersin'in ulaşım ihtiyaçlarının karşılanması ve projelerin planlandığı şekilde ilerlemesi için takip ve koordinasyon çalışmalarını sürdüreceğini vurguladı ve Bakan Uraloğlu'na destekleri için teşekkür etti.

AK PARTİ MERSİN MİLLETVEKİLİ ALİ KIRATLI, ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDÜLKADİR URALOĞLU İLE GÖRÜŞEREK MERSİN’İN DEVAM EDEN VE PLANLANAN ULAŞIM YATIRIMLARINI ELE ALDI.