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Çerkezköy’de eş zamanlı baskınlarda çok sayıda silah ele geçirildi

Çerkezköy’de 16 adrese eş zamanlı operasyon yapan polis, 1 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı, 3 av tüfeği ve mühimmat ele geçirip 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 13:55

GÜNCELLEME: 16 Ekim 2026 - 14:03

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Çerkezköy’de eş zamanlı baskınlarda çok sayıda silah ele geçirildi

Çerkezköy’de eş zamanlı operasyon

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, ruhsatsız silah bulundurulmasına yönelik yürütülen çalışmada polis ekiplerince 11 kişiye ait toplam 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

operasyon ve gözaltılar:

Adreslere yapılan müdahalede, ekipler tarafından gerçekleştirilen aramalar sonucunda toplam 10 şüpheli yakalandı. Olayla ilgili tahkikatın sürdüğü bildirildi.

ele geçirilen malzemeler:

Araç ve adres aramalarında ise çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Buluntular arasında 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca ve 3 adet av tüfeği yer aldı. Ayrıca aramalarda 300 adet 9x19 milimetre fişek, 34 adet 7,65 milimetre fişek ile 31 adet kartuş ele geçirildi.

Yetkililer, ele geçirilen malzemeler ve yakalanan şüphelilere ilişkin soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

ÇERKEZKÖY’DE 11 KİŞİYE AİT TOPLAM 16 ADRESE POLİS EKİPLERİNCE EŞ ZAMANLI OPERASYON...

ÇERKEZKÖY’DE 11 KİŞİYE AİT TOPLAM 16 ADRESE POLİS EKİPLERİNCE EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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