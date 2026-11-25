Çalışma tamamlandı:

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü, kış mevsimi öncesinde olası taşkınları önlemek amacıyla Turgutlu ile Şehzadeler sınırındaki Azmak kurutma kanalındaki temizlik çalışmalarını tamamladı. Geçtiğimiz yıl bölgedeki aşırı yağışlar nedeniyle çok sayıda tarım arazisi zarar görmüştü; bu nedenle yürütülen müdahale, önleyici tedbirlerin parçası olarak gerçekleştirildi.

Çalışmanın kapsamı ve hedefleri:

MASKİ Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen temizlik, dere yatakları ve kanalların düzenli su akışını sağlamayı, muhtemel su baskınlarını önlemeyi ve çevre sağlığını korumayı hedefledi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu tamamlanan çalışmayla ilgili olarak, "Çiftçimizin alın teri sular altında kalmasın diye kış gelmeden önlemimizi alıyoruz. Geçtiğimiz yıl aşırı yağışlar nedeniyle taşkınların yaşandığı Turgutlu ve Şehzadeler sınırındaki Azmak kurutma kanalında temizlik çalışmalarımızı tamamladık. İzzettin ve Sinirli mahallelerimizdeki binlerce dönüm tarım arazisini ve çiftçimizin emeğini korumak için yaptığımız çalışmada emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim. Çiftçimizin emeği, toprağımızın bereketi için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Çiftçiler ne dedi:

Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu Koordinatörü ve MASKİ İlçe Şefi Tekin Çakmak, çalışmanın önemine dikkat çekerek dere yatakları ve kanalların temizliğinin aynı sıkıntıların tekrarlanmasını önleyeceğini vurguladı. Bölge çiftçileri de çalışmalardan memnuniyet duyduklarını belirtti. Necdet Duru, "Bu bölgenin çiftçilerindenim. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu’dan ve MASKİ’den Allah razı olsun. Memnunum demek yetersiz kalır. Geçen sene burada 3 binden fazla tarla su altında kaldı, vatandaşlar mağdur oldu. Benim de 25 dönüm ıspanağım zarar gördü. Yapılan iş gerçekten anlatılmaz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bir diğer çiftçi İbrahim Efe ise geçen yıl üç kez su baskını yaşadıklarını belirterek, "Geçen sene üç kez arazimiz, damımız ve çiftliğimiz sular altında kaldı. Yaklaşık 700-800 bin liralık gübrem vardı, hepsi suyun içinde kaldı. Bu sene inşallah aynı sıkıntıları yaşamayacağız. Kanalımız temizleniyor. Yapandan, yaptırandan, yardımcı olandan Allah razı olsun" dedi.

Yetkililer, kış boyunca benzer çalışmaların il geneline yayılacağını ve dere ile kanal temizliğinin periyodik olarak sürdürüleceğini belirtti. Gerçekleştirilen müdahalenin, özellikle İzzettin ve Sinirli mahallelerinde bulunan tarım arazilerinin korunmasında önemli rol oynayacağı vurgulandı.

Azmak kurutma kanalında temizlik çalışmalarını tamamladı