anadolu üniversitesi öğrencilerine gençlik dizisinde senaryo fırsatı

Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi, yönetmen Jale İncekol ve müzik grubu Pinhani iş birliğiyle hayata geçirilecek gençlik dizisi için bir hikâye yarışması başlattı. Proje, Pinhani'nin aynı adlı parçasından aldığı adla Ben Nasıl Büyük Adam Olucam? adlı diziyi hedefliyor ve kampüs yaşamını odağına alıyor.

yarışmanın kapsamı:

"Hikâyen Dizi Olsun!" sloganıyla açılan yarışma, Türkiye genelindeki tüm ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerine bölüm ayrımı gözetmeksizin açık. Katılımcılardan Eskişehir kentinde geçen, ana karakterleri Anadolu Üniversitesi öğrencilerinden oluşan en fazla üç sayfalık özgün hikâyeler bekleniyor. Ön ve ana jüri değerlendirmeleri sonrası seçilecek birinci eser, dizinin senaryo ekibine dahil edilmek üzere hak kazanacak.

projenin hedefleri ve uygulama alanı:

İletişim Bilimleri Fakültesi Dekanı ve Rektör Danışmanı Prof. Dr. Barış Kılınç, lansmanda dijital platformlarda özgün içerik arayışının arttığını vurguladı. Kılınç, fakültenin uygulamaya dayalı eğitim vizyonu doğrultusunda öğrencilerin sektörle iş birliği yapabileceği bir alan yaratmak istediklerini belirtti ve Jale İncekol yönetmenliğinde, Pinhani şarkısının çerçevesinde gençlik dizisini kendi imkanlarıyla üretme planını aktardı.

yönetmenin bakışı:

Yönetmen Jale İncekol, gençlerin hayallerini, dertlerini ve bakış açılarını doğrudan duymak istediklerini söyledi. Tanıtım filminin Anadolu Üniversitesi öğrencilerinin hem kamera önü hem de kamera arkasındaki aktif katılımıyla çekildiğini belirten İncekol, bu yarışmanın gençlere ayna tutacağını ve onların anlatmak istedikleri meseleleri sahneye taşıyacak bir ortam sağlayacağını ifade etti. İncekol, "Birlikte üretmek kuşaklar arasındaki mesafeyi kaldıracak" diyerek, gençlerle deneyim aktarımı ve ortak üretimin önemine dikkat çekti.

Proje, öğrenciler için yalnızca yazılı bir yarışma olmanın ötesine geçmeyi hedefliyor; seçilecek eser, senaryolaştırılacak ve set sürecine öğrenci katılımı sağlanarak "set okul, okul set" anlayışıyla uygulamalı bir eğitim fırsatına dönüştürülecek. Yarışma duyurusu ve başvuru koşulları için Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi tarafından yapılacak açıklamalar takip edilecek.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, YÖNETMEN JALE İNCEKOL VE MÜZİK GRUBU PİNHANİ İŞ BİRLİĞİYLE HAYATA GEÇİRİLECEK YENİ GENÇLİK DİZİSİ PROJESİ KAPSAMINDA TÜRKİYE GENELİNDEKİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE AÇIK HİKÂYE YARIŞMASI BAŞLATTI.