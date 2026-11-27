pist ve tesis hazırlıkları:

Kış turizminin önde gelen merkezlerinden Erzurum Palandöken Kayak Merkezi, yeni sezon için son düzenlemelerini yapıyor. Hava sıcaklıklarının düşmesi ve kar yağışının ardından pistlerde yoğunlaştırılan çalışmalarda kar kalınlığı ideal seviyeye getiriliyor. Özellikle yapay karlama sistemleri devreye alınarak pistlerin erken ve kesintisiz hizmete hazır hale gelmesi hedefleniyor.

Bakım ekipleri, pist güvenliğini artırmak amacıyla kar ezme makineleri ve ilgili ekipmanlarla çalışmalarını sürdürüyor. Telesiyej ve gondol hatlarının rutin bakım ve güvenlik kontrolleri titizlikle yapılıyor; işletmecilerle yürütülen koordinasyon sonucunda tesislerin açılışa hazır olması planlanıyor.

ejder 3200'de hummalı çalışma:

Merkezin en yüksek noktalarından biri olan ve yerli-yabancı kayakçıların rağbet gösterdiği 3 bin 200 rakımlı Ejder çevresinde yoğun bir çalışma temposu var. Kar ezme makineleri (snowtrack) pist yüzeylerini düzeltiyor, eski sezondan kalan bakım ihtiyaçları gideriliyor ve güvenlik önlemleri gözden geçiriliyor. Ekipler, telesiyej ve gondol hatlarındaki mekanik aksamları kontrol ederek olası aksaklıkların önüne geçmeyi amaçlıyor.

Yapay karlama kapsamında yürütülen uygulamalar, doğal karın yetersiz kaldığı dönemlerde pistlerin kullanımını mümkün kılacak şekilde planlandı. Bu sayede kayak severlerin güvenli ve sürdürülebilir bir kayak deneyimi yaşaması hedefleniyor.

sezon açılışı ve bölgeye etkileri:

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile merkezdeki işletmecilerin koordinasyonunda yürütülen düzenlemelerin hafta sonuna kadar tamamlanması öngörülüyor. Alınan bilgilere göre herhangi bir olumsuz hava koşulu yaşanmazsa Palandöken'de yeni sezonun önümüzdeki hafta içi resmen açılması bekleniyor.

Oteller bölgesinde doluluk oranlarında artış gözlenmeye başlandı; sezonun açılmasıyla birlikte ilin ekonomik hareketliliğinin ve kış turizminin canlanması bekleniyor. Yetkililer, ziyaretçilere güvenli bir sezon sunmak için son kontrolleri aksatmadan sürdüreceklerini belirtiyor.

Palandöken'de sezon açılışı için gün sayılıyor