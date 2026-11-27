Eğitim programı

Bayburt Gençlik Merkezi tarafından, Genç 2030 Projesi kapsamında Kızılay gönüllüsü gençlere yönelik bir yapay zekâ eğitimi düzenlendi. Eğitimde teknolojinin tanınması ve bilinçli kullanılması amacı öne çıkarıldı.

Eğitimin amacı:

Program, gençlere yapay zekânın günlük ve dijital yaşamdaki kullanım alanları hakkında bilgi vermeyi, dijital dünyadaki gelişmeleri doğru değerlendirebilecek farkındalık kazandırmayı hedefledi. Katılımcılara teknolojiyi yalnızca bireysel araçlar olarak değil, doğru kullanıldığında toplumsal fayda sağlayacak bir güç olarak görmeleri amaçlandı.

İçerik ve odak noktaları:

Eğitim kapsamında yapay zekânın temel işleyişi, günlük uygulamalarındaki örnekleri ve dijital okuryazarlık becerileri ele alındı. Katılımcılara dijital araçları bilinçli ve verimli kullanma yolları gösterilerek, bu becerilerin gönüllülük faaliyetlerinde nasıl uygulanabileceği üzerine vurgu yapıldı.

Programda ayrıca gençlerin teknolojiye dair eleştirel bakış geliştirmesi ve yeni teknolojilere hızlı adapte olabilmesi için gerekli yaklaşım ve yöntemler üzerinde duruldu. Eğitimde amaçlanan, bilgiyi pratiğe dönüştürebilecek gençlerin toplumsal projelerde aktif rol almasını teşvik etmektir.

GENÇLERE YAPAY ZEKÂ VE DİJİTAL OKURYAZARLIK EĞİTİMİ VERİLDİ