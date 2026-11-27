Derbi öncesi öne çıkanlar

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Galatasaray yarın saat 19.00'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Karşılaşma ligdeki sıralama ve form bağlamında büyük önem taşıyor.

maç bilgileri:

Ev sahibi Galatasaray, ligde oynadığı 7 maçı da kazanarak liderlik koltuğunda oturuyor. Konuk Fenerbahçe ise 6 galibiyet, 1 mağlubiyetle 3. sırada bulunuyor. Maçı yönetecek hakemler Aydın Karaçam, Abdullah Koputan ve İsmail Bayram olarak açıklandı.

takım istatistikleri ve eşleşme:

Galatasaray, 7 maçta maç başına ortalama 84.1 sayı, 36.5 ribaund ve 22.5 asist ile oynadı. Fenerbahçe ise 7 karşılaşmada ortalama 88.0 sayı, 28.8 ribaund ve 25.2 asist üretti. Bu veriler, maçın ritm ve pota altı mücadelesi ile pas organizasyonu açısından hangi alanların belirleyici olabileceğine işaret ediyor.

Sinan Erdem'deki deplasman atmosferi ve iki takımın farklı güç profilleri, derbideki taktik tercihleri ve oyuncu rotasyonlarını ön plana çıkaracak. Lider Galatasaray'ın dirençli ribaund oyunu ile Fenerbahçe'nin yüksek skor ve asist verimi karşılaşmanın kilit temaları olacak.

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