Anamur adliyesinde savunmaya öncelik veren dönüşüm vurgusu

Anamur Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı, Mersin Barosu yönetimini kabul ederek adliyedeki fiziksel iyileştirmeler ve savunma makamına verilen değerin somutlaştırılması üzerine görüş alışverişinde bulundu. Heyette Mersin Baro Başkanı Av. Gazi Özdemir, Genel Sekreter Av. Murat Akın ve Baro temsilcisi Av. Ali Kaan Doğan yer aldı.

fiziksel düzenlemeler ve hizmet niteliği:

Heyet, adliye bünyesindeki somut iyileştirmeleri gündeme getirdi. Baro odasının büyük, ferah ve nezih standartlarda düzenlenmesinin avukatların çalışma şartlarını belirgin şekilde yükselttiği vurgulandı. Ana hizmet binasının güçlendirme çalışmalarıyla birlikte tamamen yenilenmesi, duruşma salonlarının kapasitesinin artırılması, elektrik ve UYAP sistemlerinin modernize edilmesi, giriş-çıkış güvenlik sistemlerinin kurulması ile çevre düzenlemesinin tamamlanmasının adliyenin genel hizmet kalitesini yükselttiği ifade edildi. Ayrıca ek hizmet binasında yapılan bakım, onarım ve tadilat çalışmalarına da heyet takdir gösterdi.

koordinasyon, takdir ve beklentiler:

Gazi Özdemir, sürecin Başsavcı Tanju Çatlı koordinasyonunda yürütüldüğünü belirterek hem başsavcıya hem de Adalet Bakanlığı yetkililerine teşekkür etti. Özdemir, savunma makamına gösterilen saygı ve avukatların ihtiyaçlarının dikkate alınmasının adaletin daha sağlıklı işlemesine katkı sağladığını kaydetti. Ziyaret kapsamında Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü dönüşümün hem adliye personeli hem de avukatlar açısından örnek bir yaklaşım olduğuna dikkat çekildi.

Başsavcı Tanju Çatlı da yeni adli yılın tüm yargı camiasına hayırlı olmasını dileyerek, adaletin daha etkin ve hızlı işlemesi temennisinde bulundu.

ANAMUR CUMHURİYET BAŞSAVCISI TANJU ÇATLI, KENDİSİNİ ZİYARETE GELEN MERSİN BAROSU YÖNETİMİYLE İSTİŞARE DE BULUNDU.