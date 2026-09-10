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Bir adım ötesine ulaşamadan: Begüm Fil son yolculuğuna uğurlandı

Sakarya'da Orhangazi Caddesi'nde aracın çarpmasıyla ağır yaralanan 23 yaşındaki Begüm Fil, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti; Akyazı'da defnedildi.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 19:24

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Bir adım ötesine ulaşamadan: Begüm Fil son yolculuğuna uğurlandı

Kaza yerinde yaşananlar:

Sakarya'nın Orhangazi Caddesi otobüs durağı civarında meydana gelen kazada, Begüm Fil (23) yolun karşısına geçmeye çalışırken N.Ü. idaresindeki otomobilin çarpması sonucu savrularak ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra genç kız Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Begüm Fil'in durumu ağırdı; yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bildirildi. Olayla ilgili olarak emniyet ekipleri soruşturma başlattı.

Cenaze töreni ve uğurlama:

Hayatını kaybeden Begüm Fil'in cenazesi helallik alınmasının ardından Gazi Süleyman Paşa Camii'ne götürüldü. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından genç kız, gözyaşlarıyla Akyazı Süt Fabrikası yanında bulunan aile mezarlığında toprağa verildi.

Soruşturmanın seyri:

Olayın ardından adli ve idari makamlarca inceleme başlatıldı. Kazaya karışan sürücü olarak belirtilen N.Ü. hakkında soruşturma sürdürüyor.

Yolun karşısına geçmek isterken canından olan genç kız son yolculuğuna uğurlandı

Yolun karşısına geçmek isterken canından olan genç kız son yolculuğuna uğurlandı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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