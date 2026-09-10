Görkemli düğün gölgesinde MASAK raporu: Mehmet Fatih Tançalan'ın 115 milyon liralık banka trafiği

MASAK raporu soruşturmanın odağında:

Geçtiğimiz günlerde geline takılan kilolarca altınla gündeme gelen Mehmet Fatih Tançalan, Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı. Soruşturmanın mali boyutunu açıklayan MASAK raporu, 9 Eylül tarihli incelemede Tançalan ile eşi Çağla Öz Tançalan'ın hesap hareketlerinde ciddi uyumsuzluklar tespit etti.

Raporda, çiftin kamuoyuna yansıyan gösterişli yaşam tarzı ile resmi kayıtlardaki gelir beyanları arasındaki farkın derinleştirilen mali incelemelere yol açtığı, Dubai bağlantısı iddiaları, ziynet eşyası sergilemeleri, banka hareketleri, taşınmaz ve lüks araç devirlerinin bir arada değerlendirildiği belirtildi.

banka trafiği ve nakit hareketleri:

Mali incelemede Mehmet Fatih Tançalan adına hesaplara giren transfer tutarı 58.780.234 lira, hesaplardan çıkan transfer tutarı ise 56.179.790 lira olarak kaydedildi. Bu rakamlarla Tançalan'ın banka transfer trafiği toplamda yaklaşık 115 milyon lira seviyesine ulaştı.

Ayrıca hesaplara yatırılan nakitlerin toplamının 4.594.000 lira'nın üzerinde, nakit çekimlerin ise yaklaşık 7.072.000 lira civarında olduğu tespit edildi. Sadece 2026 yılı içinde hesaplara gelen transferler 22 milyon lirayı aşarken, aynı yıl yaklaşık 14,5 milyon lira çıkış gerçekleştiği rapora yansıdı.

MASAK, Tançalan'ın SSK kayıtlarında çalışma görüldüğü halde prime esas kazanç bilgisinin bulunmadığını ve 2020 sonrası kayıtlarda beyan edilen ticari karın yalnızca 74.281 lira olduğunu vurguladı. Raporda bu kaydın, asgari ücret düzeyinde kesintisiz çalışan bir kişinin geliriyle dahi kıyaslandığında çok düşük kaldığına dikkat çekildi.

çiftin toplam trafiği ve ticari kayıtlar:

Çağla Öz Tançalan bakımından MASAK, 2020-2026 döneminde hesaplara 56.478.000 lira giriş, 50.859.000 lira çıkış olduğunu belirledi. Buna göre çiftin toplam banka transfer hacmi raporda 222 milyon lira'yı aştı.

Çağla Öz'ün kayıtlardaki prime esas kazancı 165.150 lira, kendi beyanına dayalı ticari karı ise yaklaşık 1.100.000 lira olarak yer aldı. MASAK, bu seviyedeki kayıtlı gelirlerin incelenen yaşam standardını açıklamakta yetersiz kaldığını kaydetti.

ticari alımlar ve lüks otomobil bağlantısı:

Raporda, 2024-2026 döneminde Çağla Öz'ün ticari kayıtlarında yaklaşık 13 milyon lira tutarında mal ve hizmet alışı tespit edildi. Bunun yaklaşık 7.100.000 lira'lık bölümü, 2024 model Porsche Yeni Macan 4 için gerçekleştirildi. MASAK, ticari faaliyet görüntüsü altında yapılan yüksek meblağlı alışların önemli bölümünün kişisel kullanım amaçlı lüks bir otomobile yönlendirilmesini mali profil açısından dikkat çekici buldu.

araç ve taşınmaz devirleri:

Raporda, Tançalan ile yakın çevresindeki lüks araç edinim ve devirlerinin yoğun olduğu vurgulandı. Kayıtlarda Cadillac Escalade, Range Rover, Maserati GranTurismo, Dodge Challenger gibi ultra lüks segment araçlara ilişkin alım, satım ve devir işlemleri yer aldı. Çağla Öz adına ise Porsche Macan ve BMW 320i kayıtları bulundu.

MASAK, Dodge Challenger, Maserati ve Cadillac Escalade dahil çeşitli araçlarla ilgili devir işlemlerinin Muhammet Sait Tançalan ile yapıldığını, başka bir aracın ise Nilgün Oya'ya devredildiğini tespit etti. Araç edinim ve devirlerinin 2020'den itibaren bir anda yoğunlaştığı ve edinilen araçların mali profille uyumsuz olduğu raporda ifade edildi.

Taşınmaz hareketlerinde de dikkat çeken bir işlem yer aldı: Tançalan'ın Şubat 2025'te Van'ın Muradiye ilçesinde satın aldığı bir arsanın, yalnızca 4 ay sonra Muhammet Sait Tançalan'a devredildiği kaydedildi. MASAK, kısa süre içinde elden çıkarılan bu tür işlemleri "iz gizleme/bulanıklaştırma" ihtimali açısından önemli buldu.

uyumsuzluklar, dubai bağlantısı ve altın savunması:

Rapor, Tançalan'ın servetinin kaynağına ilişkin istihbari bilgileri de değerlendirdi; soruşturma bilgilerinde Tançalan'ın Dubai'ye gidip geldiği ve Dubai üzerinden "mail order" yöntemiyle gelir elde ettiği yönünde veriler bulunduğu belirtildi. Ancak MASAK finansal incelemede, Tançalan veya Çağla Öz adına yurt dışından doğrudan Türkiye'ye fon transferi tespit edilemediğini bildirdi. Raporda, Dubai kaynaklı gelir savunması sürdürülürse, birikimlerin üçüncü kişiler adına açılmış hesaplar veya finansal sistem dışı yöntemlerle Türkiye'ye sokulmuş olabileceği şüphesi güçlendiği vurgulandı.

Düğünde sergilenen altınlara ilişkin savunma da raporda yer aldı. Tançalan, altınların Kahvecioğlu Kuyumculuk tarafından reklam amaçlı emanet getirildiğini öne sürerken, kuyumcu temsilcisi Veysel Kahvecioğlu bir set ile iki kelepçe altının satıldığına ve faturasının bulunduğuna dair açıklama yaptı. MASAK, bu iki farklı anlatım arasındaki çelişki nedeniyle kuyumcu temsilcisinin ifadesinin alınmasının uygun olacağını değerlendirdi.

aklama değerlendirmesi ve soruşturmanın kapsamı:

MASAK raporunun sonuç bölümünde, gelir–malvarlığı uyumsuzlukları, banka trafiği, taşınmaz ve araç devirleri bir bütün olarak değerlendirilerek TCK 282/1 kapsamında "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" fiilinin işlendiği; Mehmet Fatih Tançalan ile Çağla Öz Tançalan'ın aklama fiilinin failleri olduğu yönünde değerlendirme yapıldığı belirtildi. Raporda, aklandığı değerlendirilen suç gelirinin kesin miktarının mevcut aşamada belirlenemediği, incelemenin 2020 sonrası dönem ve elden çıkarılan malvarlığı değerlerini kapsadığı kaydedildi.

MASAK ayrıca Muhammet Sait Tançalan ile Nilgün Oya'nın malvarlığı devirlerindeki rollerinin de soruşturma kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine işaret etti.

geçmiş adli sicil ve soruşturma kayıtları:

UYAP kayıtlarında Mehmet Fatih Tançalan hakkında 37 soruşturma ve 20 kovuşturma kaydı bulunduğu tespit edildi. MASAK, bu dosyaların bir kısmının aklama suçuna öncül suç oluşturabilecek nitelikte olduğunu ancak geçmiş dosyalardan elde edilmiş olabilecek suç gelirinin miktarı ile şu an incelenen malvarlığı arasında doğrudan illiyet kurulamadığını özellikle belirtti.

Soruşturma ve rapor sonrasında Mehmet Fatih Tançalan tutuklanarak cezaevine gönderildi. MASAK'ın 9 Eylül tarihli kapsamlı raporu, düşük kayıtlı gelire karşın yüz milyonlarca liralık banka trafiği, ultra lüks araç hareketleri, yakın kişiler üzerinden yapılan devirler, Dubai iddiaları ve düğün altınlarına ilişkin çelişkileri tek tek ortaya koydu.

Mehmet Fatih Tançalan’ın 115 milyon liralık hesap trafiği MASAK raporuyla tespit edildi