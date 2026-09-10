Nazilli'de narkotik baskını: 20 gram eroinle üç kişi tutuklandı

Nazilli'de narkotik operasyonu
Nazilli Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda üç şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda şahısların üzerinde ve adreslerinde 20 gram eroin ile 5 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltı ve adli işlem:
Olayla ilgili olarak A.B., T.B. ve B.İ. isimli şüpheliler hakkında uyuşturucu madde ticareti ve uyuşturucu madde kullanma suçlarından adli işlem başlatıldı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Mahkeme kararı:
Adli makamlar tarafından ifadesi alınan üç şüpheli, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
AYDIN’IN NAZİLLİ İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİNCE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 20 GRAM EROİN VE 5 GRAM ESRAR ELE GEÇİRİLİRKEN, GÖZALTINA ALINAN 3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.
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