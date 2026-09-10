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Nilüfer köyünde hurda kağıt deposunda yangın: çalışan dumandan etkilendi

Bursa'nın Nilüfer köyünde hurda kağıtların tutuşmasıyla depo yangını çıktı; 8 itfaiye aracı kısa sürede müdahale etti, bir çalışan dumandan etkilendi.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 19:16

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Nilüfer köyünde hurda kağıt deposunda yangın: çalışan dumandan etkilendi

yangının çıkışı ve ilk bilgiler:

Edinilen bilgiye göre, saat 18.00 sıralarında Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesine bağlı Nilüfer köyündeki bir geri dönüşüm deposunda hurda kağıtların tutuşması sonucu yangın çıktı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

itfaiye müdahalesi ve sağlık ekiplerinin çalışması:

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından iki ayrı noktadan yönlendirilen 8 itfaiye aracı ile müdahale başlatıldı. Ekipler yaklaşık 10 dakika içinde olay yerine ulaştı ve müdahaleyle yangın yaklaşık yarım saat içinde kontrol altına alındı.

Yangın sırasında dumandan etkilenen bir çalışan sağlık ekipleri tarafından değerlendirildi ve müdahale edildi. Bölgedeki söndürme çalışmaları sonucunda alevler kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürdürüldü.

soruşturma:

Olay yerinde güvenlik önlemleri alındı ve jandarma ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında depo içindeki durum ve yangının kesin çıkış nedeni inceleniyor.

Bursa’da geri dönüşüm deposunda korkutan yangın

Bursa’da geri dönüşüm deposunda korkutan yangın

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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