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Ardahan'a yatırım sözü: iki tünel ve Doğu Ekspresi hedefi

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Ardahan'da kadın ve esnaf buluşmalarında iki tünel ile Doğu Ekspresi'nin son durağını Ardahan yapma sözü verdi.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 19:36

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EDİTÖR: Elif Demir

Ardahan'a yatırım sözü: iki tünel ve Doğu Ekspresi hedefi

saha ziyaretleri ve kadın buluşması:

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, saha çalışmaları kapsamında Ardahan’da çeşitli ziyaretlerde bulundu. Programının ilk durağı, Ardahan merkezine bağlı Çamlıçatak köyünde düzenlenen kadın buluşmasıydı.

Etkinlikte kadınlarla bir araya gelen Özel, onların sorunlarını dinledi. Bir yurttaşın "Göreve gelirseniz eğer önde adamı olanlar değil de olmayanları, geride kalanları mı alırsın" sorusuna karşılık Özel, "Yakında televizyonda bunu duyarsın, ben diyeceğim ki YENİ Parti gelince adamı olan değil, arkada kalanlar öne gelecek" yanıtını verdi.

Kadın buluşmasının ardından esnaf ziyaretleri gerçekleştiren Özel, halka hitap ederek Ardahan’ın potansiyelinin büyük olduğunu vurguladı.

yatırım ve ulaşım vaatleri:

Özel, seçim beyannamesinde Ardahan için ulaşım odaklı projelerin yer alacağını belirterek, "Seçim beyannamemizde Ardahan’da 2 tünelin yapımını ve Doğu Ekspresi’nin son durağı Ardahan kesinlikle olacak" dedi. Ardahan’ın geçen yıl 1.4 milyar vergi verdiğini, ancak ilde 1.3 milyarlık yatırım yapıldığını ifade ederek bu dengenin değiştirilmesi gerektiğini söyledi.

Özel, Ardahan’ın coğrafi konumuna işaret ederek iki tünelin önemini şöyle anlattı: Birincisi, Gürcistan bağlantısı için Posof tüneli; ikincisi ise Ardahan’ı Artvin’e bağlayacak Sahara tüneli. Bu projelerin hayata geçmesiyle hem sınır hem deniz bağlantısının güçleneceğini, böylece göçün tersine dönmesinin mümkün olacağını savundu.

YENİ Parti olarak ülke genelindeki sorunlara ilişkin güçlü bir program hazırladıklarını söyleyen Özel, geçmişte CHP’nin seçim programına katkı sağladığını hatırlatarak ulaşım meselelerinin YENİ Parti programına dahil edildiğini belirtti. Seçim sürecinde Ardahanlılardan oy isterken iki tünel ve Doğu Ekspresi vaatlerinin net şekilde yer alacağını ifade etti.

Özel’in ziyaretleri, köydeki buluşma ve kent merkezindeki esnaf temaslarıyla son buldu; vaatlerin takipçisi olunacağı mesajı verildi.

YENİ PARTİ GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL, SAHA ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA ARDAHAN&#039;DA ZİYARETLERDE...

YENİ PARTİ GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL, SAHA ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA ARDAHAN'DA ZİYARETLERDE BULUNDU.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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