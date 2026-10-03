Anamur arıtma tesisi Bingen heyetiyle sürdürülebilir su çözümlerini değerlendirdi

Teknik inceleme ve karşılıklı bilgilendirme:

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü'ne bağlı Anamur Atıksu Arıtma Tesisi, Anamur Belediyesi ile Almanya'daki kardeş kent Bingen Belediyesi arasında yürütülen "Küresel Çevre Sorunlarına Yerel Çözümler" projesi kapsamında teknik heyeti ağırladı. Ziyarette, tesisin işletme prensipleri, biyolojik arıtma teknolojileri ve tesisin çalışma sistemi hakkında detaylı bilgi verildi.

Toplantıya Bingen Belediyesi temsilcileri, Anamur Belediyesi yetkilileri, her iki kentin teknik heyetleri ile MESKİ yetkilileri katıldı. Heyet, tesisin günlük arıtma kapasitesi ve değişken deşarj yüklerine uyum sağlayan altyapı özellikleri hakkında bilgilendirildi.

Arıtılmış suyun yeniden kullanım potansiyeli:

Ziyarette, özellikle turizm sezonunda artan nüfus yoğunluğunun oluşturduğu atık su yükünün yönetimi ele alındı. Heyetler, tesis çıkış suyunun farklı kullanımlar için uygunluğunu inceledi ve arıtılmış suyun tarımsal sulama, seralar, park ve yeşil alanlarda kullanılmasının sağlayabileceği su tasarrufu ile ekonomik kazanımlar üzerine değerlendirmelerde bulundu.

MESKİ yetkilileri, tesis çıkış suyunun yeşil alan amaçlı geri kullanım izninin bulunduğunu ve talep edilmesi halinde bu suyun kullanılabileceğini aktardı. Bu uygulamanın bölgedeki su kaynaklarının korunmasına ve kuraklık riskine karşı yerel düzeyde çözüm sunmaya katkı sağlayacağı vurgulandı.

İş birliği ve geleceğe yönelik adımlar:

İncelemeler sırasında tesisin modern arıtma altyapısı, çevreye duyarlı uygulamaları ve atık yönetimi süreçleri hakkında bilgi paylaşımı yapıldı. Heyetler, kentsel altyapı ve çevre teknolojileri alanlarında iki kent arasında gerçekleştirilebilecek ortak çalışmalar için fikir alışverişinde bulundu.

MESKİ'nin sürdürülebilir su yönetimi uygulamaları; atık suyun çevreye zarar vermeden yönetilmesi, su kaynaklarının korunması ve arıtılmış suyun yeniden değerlendirilmesine yönelik politikalar doğrultusunda geliştiriliyor. Yetkililer, bu tür uluslararası teknik iş birliklerinin yerel çözümlerin olgunlaştırılmasında önemli rol oynadığını belirtti.

Heyet ziyaretinin, hem teknik deneyim paylaşımını hem de Anamur ile Bingen arasında çevre ve su yönetimi odaklı pratik ortaklıkların güçlendirilmesini hedeflediği ifade edildi.

MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ (MESKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ANAMUR ATIKSU ARITMA TESİSİ, ANAMUR BELEDİYESİ İLE ALMANYA’DAKİ KARDEŞ KENTİ BİNGEN BELEDİYESİ ARASINDA YÜRÜTÜLEN ‘KÜRESEL ÇEVRE SORUNLARINA YEREL ÇÖZÜMLER’ PROJESİ KAPSAMINDA TEKNİK HEYETİ AĞIRLADI.