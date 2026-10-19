Anamur'da ardı ardına operasyon: esrar, bonzai ve sentetikle bağlantılı yedi gözaltı

Mersin'in Anamur ilçesinde, Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucu operasyonlarında jandarma ekipleri son bir hafta içinde bir dizi baskın düzenledi. Yapılan çalışmalar sonucu toplam 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

operasyon detayları:

Ekipler, geçen hafta gerçekleştirilen operasyonda Bozdoğan Mahallesi'nde bir adrese ve bir araca, Ören Mahallesi'nde ise ayrı bir adrese eş zamanlı baskınlar yaptı. Baskınlarda çeşitli miktarlarda esrar, bonzai ve sentetik uyuşturucu maddeler ile birlikte bir hassas terazi ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre işlemler sırasında ele geçirilen maddelerin türü ve miktarıyla ilgili incelemeler devam ediyor; suçla mücadele kapsamında delil toplama ve kayıt işlemleri titizlikle yürütüldü.

yargılama süreci ve devam eden çalışmalar:

Gözaltına alınan 7 şüpheli ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan zanlılardan 3'ü tutuklandı, diğer 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı. Jandarma ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma, Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda devam ediyor; yetkililer, benzer suçların önlenmesine yönelik denetimlerin kararlılıkla süreceğini ifade etti.

MERSİN'İN ANAMUR İLÇESİNDE UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE ÇERÇEVESİNDE JANDARMA EKİPLERİ SON BİR HAFTA İÇERİSİNDE YAPILAN ÇALIŞMALARDA 7 ŞÜPHELİYİ YAKALADI.