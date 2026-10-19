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Yazılı Kanyon'da dron kayıtları kurtarma çalışmalarını hızlandırdı

Yazılı Kanyon'da mahsur kalan 14 İHH gönüllüsünden 3'ü dronla tespit edilip sağ kurtarıldı; 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişinin kurtarılması sürüyor.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 15:28

GÜNCELLEME: 19 Ekim 2026 - 15:40

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Yazılı Kanyon'da dron kayıtları kurtarma çalışmalarını hızlandırdı

Yazılı Kanyon'da dron görüntüleriyle tespit edilen gönüllüler

Isparta'nın Sütçüler ilçesindeki Yazılı Kanyon mevkiinde mahsur kalan grubun yer tespitine ilişkin dron kayıtları, kurtarma ekiplerinin çalışmalarına ışık tuttu. Olayda 14 İHH gönüllüsü için başlatılan arama-kurtarma çalışmaları kapsamında, dün dron destekli tespitlerle bazı gönüllülerin yerleri belirlendi.

olayın başlangıcı ve müdahale:

Dün, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Müdahale için Antalya, Isparta, Burdur, Denizli, Afyonkarahisar, Kastamonu ve Konya'dan ekipler bölgeye yönlendirildi ve arama çalışmaları dronlar ile yoğunlaştırıldı. Yapılan taramalar sonucu grubun bulunduğu noktalar dron kamerasıyla görüntülendi ve ekipler bu görüntüler üzerinden yönlendirildi.

kurtarma çalışmasının son durumu:

Sarp ve engebeli arazide mahsur kalan gönüllülerden 3 kişi, dronla tespit edildikten sonra ekipler tarafından sağ olarak kurtarıldı. Grupta bulunan 42 yaşındaki Sinan Yavuz'un hayatını kaybettiği, cansız bedenine ulaşılarak bulunduğu bölgeden çıkarıldığı bildirildi. Mahsur kalan diğer 10 kişinin ise, ilk gruptan ayrı bir noktada olduğu ve bugün sabah erken saatlerde yeniden başlatılan kurtarma çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

dron görüntülerinin rolü ve teknik katkı:

Dron kameralarının sağladığı yüksek çözünürlüklü görüntüler, engebeli arazide ekiplerin erişim noktalarını belirlemesine yardımcı oldu. Görüntüler hem gönüllülerin tespitinde hem de arama planının koordinasyonunda kullanıldı; ekipler bu görsel verilerle öncelikli müdahale noktalarını saptadı.

Olayla ilgili kurtarma faaliyetleri devam ederken, ekiplerin saha koşullarına göre çalışma yoğunluğunu artırdığı ve kalan kişilere ulaşmak için çeşitli arama yöntemleriyle ilerlediği belirtildi. Yetkililer, bölgedeki çalışmalar tamamlanana dek arama-tarama faaliyetlerinin süreceğini duyurdu.

ISPARTA&#039;NIN SÜTÇÜLER İLÇESİNDEKİ YAZILI KANYON&#039;DA MAHSUR KALAN 14 İHH GÖNÜLLÜSÜNÜ KURTARMA...

ISPARTA'NIN SÜTÇÜLER İLÇESİNDEKİ YAZILI KANYON'DA MAHSUR KALAN 14 İHH GÖNÜLLÜSÜNÜ KURTARMA ÇALIŞMALARINDA DÜN SAĞ OLARAK KURTARILAN 3 KİŞİNİN YER TESPİT ANLARI DRON KAMERASINA YANSIDI. BİR GÖNÜLLÜNÜN HAYATINI KAYBETTİĞİ OLAYDA, MAHSUR KALAN 10 KİŞİYİ KURTARMA ÇALIŞMALARI İSE DEVAM EDİYOR.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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