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Kayseri havalimanında yasa dışı sülük ticaretine operasyon

Kayseri Havalimanı'nda denetimde yaklaşık 25 bin adet canlı sülük ele geçirildi; sülükler incelenerek 1380 sayılı kanun kapsamında imha edildi.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 15:41

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kayseri havalimanında yasa dışı sülük ticaretine operasyon

Kayseri havalimanı denetiminde sülük operasyonu

Kayseri'de gerçekleştirilen denetimde, gümrük muhafaza ekipleri tarafından yasa dışı yollarla ülkeye sokulmak istenen canlı sülükler ele geçirildi. Operasyon Kayseri Havalimanı'nda yapıldı ve ele geçen sülüklerin miktarı ile ilgili ilk açıklama yetkililerce paylaşıldı.

operasyon ayrıntıları:

Denetimler sonucunda toplam 25 bin adet canlı sülük tespit edildi. Ele geçirilen sülüklerin toplam ağırlığı ise 17,5 kilogram olarak kayıtlara geçti. Gümrük muhafaza ekipleri, şüpheli gönderileri inceleyerek gerekli el koyma işlemlerini gerçekleştirdi.

inceleme ve yasal süreç:

Ele geçirilen sülükler, detaylı inceleme için İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi. Balıkçılık ve su ürünleri şube müdürlüğü ekiplerince yapılan inceleme sonrası, 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında yasal işlem başlatıldı. Ekipler, sülüklere el koyduktan sonra uygun prosedürlerle imha etti.

Olayla ilgili adli ve idari tahkikatın sürdüğü bildirildi. Yetkililer, denetimlerin devam edeceğini ve benzer girişimlerin önlenmesi için çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü açıkladı.

KAYSERİ&#039;DE EKİPLER TARAFINDAN YAPILAN ÇALIŞMALARDA ÜLKEYE YASA DIŞI YOLLARLA SOKULMAK İSTENEN 25...

KAYSERİ'DE EKİPLER TARAFINDAN YAPILAN ÇALIŞMALARDA ÜLKEYE YASA DIŞI YOLLARLA SOKULMAK İSTENEN 25 BİN ADET CANLI SÜLÜK ELE GEÇİRİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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