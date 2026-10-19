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Şırnak’ta hafta boyunca geniş çaplı operasyon: 104 yakalama, 9 tutuklama

12-18 Ekim arasında Şırnak merkez, 6 ilçe ve Habur'da yürütülen asayiş ve narkotik operasyonlarında 104 şüpheli yakalandı, 9'u tutuklandı.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 15:41

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Şırnak’ta hafta boyunca geniş çaplı operasyon: 104 yakalama, 9 tutuklama

Şırnak’ta emniyet güçlerinin haftalık operasyon raporu

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 12-18 Ekim tarihlerinde il merkezi, 6 ilçe ve Habur Sınır Kapısı'nda eş zamanlı asayiş ve narkotik operasyonları gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar sonucunda hem uyuşturucu madde ele geçirdi hem de çeşitli suçlarla bağlantılı çok sayıda şüpheli yakalandı.

narkotik operasyonlarının ayrıntıları:

Narkotik ekiplerinin yürüttüğü operasyonlarda toplamda 1,01 gram eroin, 225 gram esrar, 4,66 gram bonzai, 4,75 gram bonzai ham maddesi ve 5,19 gram skunk ele geçirildi. Bu çalışmalarda hakkında işlem yapılan 14 şüpheli hakkında yasal süreç işletildi. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen bu kişilerden 5'i adli kontrol şartıyla, 1'i savcılık sorgusunun ardından ve 8'i ifadelerinin tamamlanmasıyla serbest bırakıldı.

asayiş müdahaleleri ve yakalamalar:

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hafta içinde toplam 152 asayiş olayına müdahale etti. Müdahale edilen olaylar arasında 61 şahsa karşı, 52 takibi gereken, 23 mal varlığına karşı, 15 topluma karşı ve 1 millete ve devlete karşı suç yer aldı. Bu olaylarla bağlantılı olduğu tespit edilen 104 şüpheli yakalandı; adli makamlara sevk edilen zanlılardan 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi, 95'i serbest kaldı. Ayrıca çeşitli suçlardan hakkında yakalama kararı bulunan 60 firari şahıs da yakalanarak adli mercilere teslim edildi.

habur kara hudut kapısı kontrolleri:

Habur Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğü ekiplerinin kontrollerinde de farklı nitelikte olmak üzere toplam 15 şahıs yakalandı. Bunların 12'si asayiş suçlarından, 1'i narkotik, 1'i siber suç ve 1'i kayıp şahıs olarak kayda geçti. Yakalananlar hakkında adli işlem başlatıldı.

Hafta boyunca yürütülen operasyonlar, emniyet birimlerinin koordineli çalışmasının bir sonucu olarak kayda geçti. Yakalanan şüpheli sayıları, ele geçirilen uyuşturucu miktarları ve adli süreçlerin sonuçları, bölgedeki güvenlik denetimlerinin sürdürüldüğünü gösteriyor.

ELE GEÇİRİLENLER

ELE GEÇİRİLENLER

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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