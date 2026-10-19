Aydın'da işgücü raporu: kayıtlı çalışan sayısı 96 bin 679'a ulaştı

Aydın İl İstihdam Kurulu toplantısında rakamlar paylaşıldı:

Aydın İl İstihdam Kurulu Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı, Aydın Valisi Dr. Osman Varol başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda ilin işgücü, istihdam ve mesleki eğitim ihtiyaçlarına ilişkin veriler kamuoyuyla paylaşıldı.

Toplam 36 bin 94 işyerinde 222 bin 485 çalışan bulunduğu, 2026 yılı Temmuz ayı itibarıyla ise Aydın'da kayıtlı işgücünün 96 bin 679 olduğu bildirildi.

işgücü arama, eşleştirme ve danışmanlık faaliyetleri:

2026 Ocak-Eylül döneminde iş bulma kurumuna kayıtlı özel sektör işyerlerinden toplam 29 bin 239 açık iş ilanı alındı. Aynı dönemde işverenlerle toplam 20 bin 564 iş arayanın eşleştirilmesi sağlandı. Danışmanlık kapsamında yapılan görüşme sayısı 27 bin 696, özel sektör işyeri ziyareti sayısı ise 9 bin 384 olarak kaydedildi.

aktif ve pasif işgücü hizmetleri ile programlar:

Aktif İşgücü Programı çerçevesinde 2026 Ocak-Eylül döneminde 461 kurs ve program açıldı; bu faaliyetlerden 5 bin 791 kişi yararlandı. 2026 yılının Ocak-Ağustos döneminde aktif işgücü hizmetleri kapsamında toplam 684,3 milyon TL ödeme gerçekleştirildi. Bu ödemenin en büyük bölümünü İşgücü Uyum ve Gençlik Programları ile Toplum Yararına Programlar oluşturdu; bu iki program için toplam 640,1 milyon TL ödeme yapıldı.

Pasif işgücü hizmetleri kapsamında 2026 Ocak-Eylül döneminde işsizlik ödeneği, yarım çalışma ödeneği ve Ücret Garanti Fonu ödemeleriyle birlikte toplam 14 bin 201 kişiye yaklaşık 744 milyon TL ödeme gerçekleştirildi.

girişim destekleri ve proje uygulamaları:

Engelli ve eski hükümlü vatandaşların kendi işlerini kurmalarına yönelik hibe desteklerinde 2026 dördüncü dönem başvurularında 5 engelli ve 9 eski hükümlü olmak üzere toplam 14 başvuru değerlendirildi ve 12 proje kabul edildi. 2026 Ocak-Eylül itibarıyla yapılan 37 proje başvurusunun 30u kabul edilirken, 7 proje de başlatıldı.

organize sanayi bölgelerinde istihdam dağılımı:

Aydın'daki organize sanayi bölgelerinde toplam 379 firmada 19 bin 826 kişinin istihdamı sağlandı. Çalışan sayısı bakımından ASTİM OSB 5 bin 859 kişiyle ilk sırada yer alırken, Söke OSB'de 3 bin 843, Aydın OSB'de ise 3 bin 813 çalışan istihdam edildi.

açık işler ve temin güçlüğü çekilen meslekler:

İşgücü Piyasası Araştırmaları sonuçlarına göre açık iş ilanlarında turizm ve hizmet sektörü meslekleri ön planda yer aldı. Eleman temininde güçlük yaşanan sektörler ise imalat sanayii ve hizmet sektörü olarak bildirildi.

ÜLKE GENELİNDEKİ ÖNEMLİ TARIM VE SANAYİ KENTLERİNDEN OLAN AYDIN'DA, KAYITLI İŞGÜCÜ SAYISI 96 BİN 679 OLDU.