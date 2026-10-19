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Kayıp Büşra için 40. gün: aramalardan bir iz çıkmadı

Sivas'ın Divriği ilçesinde 10 Ekim 2026'da kaybolan 11 aylık Büşra için 40 gündür süren aramalarda canlı ya da cansız herhangi bir iz bulunamadı.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 15:35

GÜNCELLEME: 19 Ekim 2026 - 15:42

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kayıp Büşra için 40. gün: aramalardan bir iz çıkmadı

Kayıp Büşra soruşturmasında son durum:

Soruşturma, 10 Ekim 2026 tarihinde saat 22.00 sıralarında, Sivas’ın Divriği ilçesi Göndüren Köyü'nün kırsalında başladı. İddialara göre hayvancılık yapan E. B (25) yanında uyumakta olan 11 aylık öz kızı Büşra kaybolduğuna dair ihbar yapıldı.

Arama çalışmaları:

Kırsalda yürütülen arama kurtarma faaliyetlerine AFAD, UMKE ve Jandarma ekipleri katıldı. Ekipler, iz takip köpeği ve dron gibi kaynakları da kullanarak bölgeyi aralıksız taradı; ancak aradan geçen yaklaşık 40 gün boyunca canlı veya cansız herhangi bir iz bulunamadı.

Soruşturmanın seyri:

Soruşturma kapsamında anne ve baba ile bazı şüphelilerin ifadeleri alındı. İfadelerde çelişkiler ve sık sık değişiklikler kaydedildi; bu sebeple anne, baba Y, B ve toplamda 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yetkililer, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdüğünü bildiriyor.

Güncel durumda arama ve soruşturma faaliyetleri devam ederken, ilgili birimler bölgedeki keşif ve delil çalışmalarını sürdürmektedir. Aile ve yakın çevrede belirsizlik ve kaygı devam ediyor; yetkililer kamuoyuna gelişmeleri aktarmayı sürdüreceklerini açıkladı.

KAYIP 11 AYLIK BÜŞRA BEBEĞİN ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

KAYIP 11 AYLIK BÜŞRA BEBEĞİN ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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