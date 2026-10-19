Dolar 49,5488 +0,08%
Euro 55,6365 -0,02%
Bist 11.550,86 -1,46%
Altın Gram 6.656,79 -0,06%
EUR/USD 1,1225 -0,17%
Brent Petrol 107,88 -1,80%
--°

Düzce’de güvenlik ve asayişte yeni öncelikler masaya yatırıldı

Düzce Valisi Mehmet Makas başkanlığında yapılan toplantıda, kent genelinde huzur ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik güvenlik tedbirleri görüşüldü.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 15:41

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Düzce’de güvenlik ve asayişte yeni öncelikler masaya yatırıldı

vali makas başkanlığında genişletilmiş il güvenlik toplantısı

Düzce Valisi Mehmet Makas başkanlığında Konuralp Bey Toplantı Salonu'nda Genişletilmiş İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.

toplantının odağı:

Toplantıda, kent genelinde huzur ve güven ortamının korunması amacıyla alınan tedbirler ele alındı. İl genelindeki asayiş ve güvenlik uygulamalarının değerlendirilmesine odaklanıldı.

uygulamalar ve kamu düzeni:

Görüşmelerde kamu düzeninin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmalar ve mevcut uygulamaların etkinliği tartışıldı. Katılımcılar, denetimlerin planlanması, asayişi tehdit eden unsurların önlenmesi ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi gereğine vurgu yaptı.

Toplantıda yapılan değerlendirmeler, Düzce genelinde güvenlik tedbirlerinin sürdürülebilir şekilde uygulanması ve vatandaşların huzurunun korunmasına yönelik adımların takip edilmesine karar verildi.

DÜZCE VALİSİ MEHMET MAKAS BAŞKANLIĞINDA GENİŞLETİLMİŞ İL GÜVENLİK VE ASAYİŞ KOORDİNASYON...

DÜZCE VALİSİ MEHMET MAKAS BAŞKANLIĞINDA GENİŞLETİLMİŞ İL GÜVENLİK VE ASAYİŞ KOORDİNASYON TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ. TOPLANTIDA, KENT GENELİNDE HUZUR VE GÜVENLİĞİN SAĞLANMASINA YÖNELİK ALINAN TEDBİRLER DEĞERLENDİRİLDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Huzurevinde çiçek atölyesi: renkler ve beraberlik yaşamı canlandırdı
images

Muhtarlarla buluşma: Samsun'da birlik ve hizmet vurgusu
images

Şehitkamil’de gençlerin yarınlarına 16 kütüphaneyle destek
images

Konya gökyüzünde Filistin için bayrak açıldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Göktepe’de kurtarma çabaları sürerken down sendromlu çocuk yaşamını yitirdi

Çocuklara ücretsiz yüzme eğitimi Bursa'da 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' ile başladı

İncirliova'da okullar arası dart mücadelesi başladı

Sarissa’da 3 bin 500 yıllık miras için kazılar 2027'de yeniden başlayacak

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Batrakov'tan Galatasaray formasıyla Barcelona'ya ilk gol

Çorum FK, Burak Yılmaz yönetiminde Çaykur Rizespor sınavına yoğun hazırlanıyor

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi