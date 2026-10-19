Düzce’de güvenlik ve asayişte yeni öncelikler masaya yatırıldı

vali makas başkanlığında genişletilmiş il güvenlik toplantısı

Düzce Valisi Mehmet Makas başkanlığında Konuralp Bey Toplantı Salonu'nda Genişletilmiş İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.

toplantının odağı:

Toplantıda, kent genelinde huzur ve güven ortamının korunması amacıyla alınan tedbirler ele alındı. İl genelindeki asayiş ve güvenlik uygulamalarının değerlendirilmesine odaklanıldı.

uygulamalar ve kamu düzeni:

Görüşmelerde kamu düzeninin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmalar ve mevcut uygulamaların etkinliği tartışıldı. Katılımcılar, denetimlerin planlanması, asayişi tehdit eden unsurların önlenmesi ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi gereğine vurgu yaptı.

Toplantıda yapılan değerlendirmeler, Düzce genelinde güvenlik tedbirlerinin sürdürülebilir şekilde uygulanması ve vatandaşların huzurunun korunmasına yönelik adımların takip edilmesine karar verildi.

DÜZCE VALİSİ MEHMET MAKAS BAŞKANLIĞINDA GENİŞLETİLMİŞ İL GÜVENLİK VE ASAYİŞ KOORDİNASYON TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ. TOPLANTIDA, KENT GENELİNDE HUZUR VE GÜVENLİĞİN SAĞLANMASINA YÖNELİK ALINAN TEDBİRLER DEĞERLENDİRİLDİ.