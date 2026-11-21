Ayşepınarı'nda mevsim geçişinin görsel şöleni

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine bağlı Ayşepınarı Mahallesi sınırlarındaki kanyon, sonbaharın gelişiyle birlikte doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı oldu. Bölgedeki turkuaz renkli su ile sarı ve kızıl yaprakların bir araya gelmesi, kıyı çizgisinde benzersiz yansımalar yaratıyor.

Manzaranın özellikleri:

Yüksek dağların arasında kıvrılarak ilerleyen su, yoğun orman dokusunun arasından geçiyor ve gün ışığının açılarına göre farklı tonlara bürünüyor. Kıyıdaki çam ağaçlarının yeşili, sonbaharın sarı, turuncu ve kızıl yapraklarıyla kontrast oluşturarak su yüzeyinde canlı yansımalar oluşturuyor. Bu kombinasyon, bölgeye adeta saklı bir cennet görünümü kazandırıyor.

Fotoğrafçılar ve doğa tutkunları için atmosfer:

Yüksek noktalardan bakıldığında vadi boyunca uzanan panoramik görünüm, doğal renklerin yoğunluğunu ve suyun turkuaz tonlarını gözler önüne seriyor. Özellikle gün ışığının erken ve geç saatlerinde ortaya çıkan ışık oyunları, karelere derinlik ve yoğunluk kazandırıyor; bu nedenle alan, fotoğrafçılar için tercih edilen alanlardan biri haline geldi.

KAHRAMANMARAŞ’IN ANDIRIN İLÇESİNE BAĞLI AYŞEPINARI MAHALLESİ SINIRLARINDA YER ALAN KANYON, SONBAHARIN SARI VE KIZIL TONLARIYLA TURKUAZ RENKLİ SUYUN OLUŞTURDUĞU MANZARAYLA DOĞASEVERLERİN VE FOTOĞRAF TUTKUNLARININ İLGİ ODAĞI OLDU.