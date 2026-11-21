kaza ve müdahale:

İstanbul'dan Amasya'nın Göynücek ilçesine bağlı Hasanbeyli köyüne cenaze törenine gitmek üzere yola çıkan, Sultangazi Belediyesi'ne ait midibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yan yattı ve devrildi.

Araçta bulunan 34 CHC 304 plakalı midibüsü Özcan Koç'un kullandığı belirtildi. Kaza sonucu 14 kişi yaralandı.

yaralananlar ve müdahale:

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, çevredeki hastanelere ambulanslarla kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Görgü tanığı Abdullah Gül, "Arabada 32 kişi vardı. Cenaze de aracın içindeydi. Ekipleri yönlendirildi. Bir kişi sıkışmıştı içeride. O da kurtarıldı" diye konuştu.

SULTANGAZİ BELEDİYESİNE AİT, ÖZCAN KOÇ YÖNETİMİNDEKİ 34 CHC 304 PLAKALI MİDİBÜS, VATANDAŞLARI AMASYA’NIN GÖYNÜCEK İLÇESİNE BAĞLI HASANBEYLİ KÖYÜNE CENAZE TÖRENİNE GÖTÜRDÜĞÜ SIRADA KAZA YAPTI.