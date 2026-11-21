Operasyonun ayrıntıları:

Bulgaristan'da yapılan tetkikler sonucu, 11 yaşındaki Golden Retriever ırkı Jenny'nin kalbinin hemen önünde, kalbi ve ana damarları saran geniş bir kitle tespit edildi. Bulguların yüksek riskli ve spesifik uzmanlık gerektirmesi sebebiyle ameliyat Bulgaristan'da gerçekleştirilemedi.

Köpeğin sahipleri, cerrahi alanda uluslararası düzeyde tanınan Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Veteriner Fakültesi ile temasa geçti. Görüntüleme verileri ve radyografiler BUÜ'ye gönderildi; değerlendirmeyi yapan Prof. Dr. Dr. Hakan Salcı, Jenny'yi ameliyat etmek üzere davet etti.

Ameliyat ve izlem süreci:

Ekim ayı başında Prof. Dr. Dr. Hakan Salcı'nın bizzat yönettiği operasyon yaklaşık 4 saat sürdü. Cerrahi sırasında göğüs boşluğu açılarak, kalbin hemen önünde yer alan kitle güvenli şekilde çıkarıldı. Müdahale sonrası iyileşme dönemi yakından takip edildi ve Retriever ırkı köpeğin genel durumu hızla toparlandı.

Ameliyatın teknik zorluğu ve riskine rağmen ekip, planlı cerrahi ile başarılı sonuç aldı; Jenny kısa süre içinde taburcu edildi ve tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından memleketi Bulgaristan'a uğurlandı.

Uzman değerlendirmesi:

Prof. Dr. Dr. Hakan Salcı, yapılan operasyonun BUÜ Veteriner Fakültesi'nin veteriner cerrahi alanındaki bilgi birikimini, uzmanlığını ve uluslararası sağlık hizmeti kapasitesini gösterdiğini belirtti. Salcı, "Bulgaristan’dan Bursa’ya uzanan tedavi yolculuğunu sağlığına kavuşarak tamamlayan Jenny’ye sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyoruz" açıklamasında bulundu.

Vakada korunan özel isimler, görüntüleme bulguları ve ameliyat süresi gibi bilgiler kesin olarak kaydedildi. Jenny örneği, sınır ötesi yönlendirme ve üniversite hastanelerinin multidisipliner yaklaşımla yüksek riskli hayvan cerrahisinde nasıl rol alabileceğine dair somut bir örnek oluşturdu.

BULGARİSTAN’DA YAPILAN MUAYENE VE TETKİKLER SONUCUNDA KALBİNİN HEMEN ÖNÜNDE BÜYÜK BİR KİTLE TESPİT EDİLEN 11 YAŞINDAKİ GOLDEN RETRİEVER IRKI "JENNY", BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BUÜ) VETERİNER FAKÜLTESİ HAYVAN HASTANESİ’NDE GERÇEKLEŞTİRİLEN YAKLAŞIK 4 SAATLİK BAŞARILI BİR OPERASYONLA SAĞLIĞINA KAVUŞTU.