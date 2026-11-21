Beykent'in projeleri COP31 yeşil bölgesinde uluslararası katılımcılarla buluştu

Türkiye’nin ev sahipliğinde Antalya’da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında İstanbul Beykent Üniversitesi akademisyen ve öğrencilerinin hazırladığı sekiz proje, EXPO alanındaki yeşil bölgedeki stantta 20 Kasım’da ziyaretçilerle buluştu. Projeler, atık yönetiminden yapay zekâ destekli çevre teknolojilerine; biyogazdan iklim temalı tiyatroya uzanan farklı yaklaşımlar içeriyor.

Projelerin kapsamı ve disiplinlerarası iş birliği:

Üniversitenin yaklaşık 50 öğretim üyesi ile yürüttüğü çalışmaların hakem ve değerlendirme süreçlerinin ardından seçilen 8 proje, uygulamaya dönük çözümler sunmayı hedefliyor. Çalışmalar arasında plastik atıkların yeniden değerlendirilmesi, sıfır atık uygulamaları, iklim iletişimi ve yönetimi projeleri; ayrıca güzel sanatlar ve tasarım odaklı uygulamalar yer alıyor. Balık ağları ve farklı plastik türlerinden geliştirilen tasarım çalışmaları, kampüs çıktıları üzerinden promosyon ürünleri üretmeyi amaçlayan endüstriyel tasarım örnekleri ve toplumsal bilinçlendirmeyi hedefleyen tiyatro gösterileri dikkat çekiyor.

Beykent’teki disiplinlerarası yaklaşım, projelerin pratiğe dönüştürülmesinde öne çıkıyor. Endüstriyel Tasarım, Makine Mühendisliği ve Moda Tasarımı bölümlerinin ortak yürüttüğü bir projede kampüs atıklarının parçalanıp enjeksiyonla promosyon ürünlerine dönüştürülmesi hedefleniyor. Proje sorumlusu Öğr. Gör. Merve Aydın, amaçlarının kampüste oluşan plastik atıkları katma değerli ürünlere çevirmek olduğunu vurguladı.

İklim bilinci, davranış ve politika odaklı çalışmalar:

Rektör Yardımcısı ve COP31 Koordinatörü Yalçın Kırdar, üniversitenin etkin katılımını ve öğrencilerin süreç içindeki rolünü öne çıkararak, “İstanbul Beykent Üniversitesi olarak yaklaşık 50 öğretim üyemizle COP31’e katıldık. Değerlendirme ve hakem sürecinin ardından 8 projemiz sunulmaya hak kazandı.” dedi. Kırdar, iklim konusunda bilginin tek başına yeterli olmadığını; bu bilgilerin günlük yaşama aktarılması ve tüketicinin çevre dostu tercihler yapmasının önemine dikkat çekti.

Bu bağlamda projeler, hem teknik çözümler geliştirmeyi hem de toplumda davranış değişikliği tetiklemeyi hedefliyor. Kırdar, toplumun, esnafın ve tüketicinin çevre dostu ürünleri seçebilmesi için bilinç ve maliyet kabulünün birleşmesi gerektiğini belirtti ve üniversitenin bu alandaki katkısını vurguladı.

Proje örnekleri arasında, gençlerin kişisel deneyimlerini sahneye taşıyarak iklim krizini tartışmaya açmayı amaçlayan bir tiyatro girişimi de bulunuyor. Dr. Öğr. Üyesi Nazım Sarıkaya, forum tiyatro yöntemiyle gençlerin katılımcı bir dramatoloji geliştirerek iklimle ilgili çözümler üretmelerini hedeflediklerini açıkladı.

Diğer bir çalışma ise biyogaz tesislerinin envanterini çıkarmaya odaklanıyor. Dr. Öğr. Üyesi Mücahit Şişlioğlu, proje kapsamında Türkiye’deki biyogaz tesislerinin önce envanterinin çıkarılacağını, ardından bu tesislerden hangilerinin biyometan üretimine dönüştürülebileceğinin değerlendirileceğini söyledi.

Prof. Dr. Pınar Gedikkaya ise üniversitenin yeşil alandaki stantta, COP31’in mavi bölgesinde yürütülen devletler arası görüşmelerin ve müzakere gündeminin ele alındığı bir projeye yer verdiklerini belirtti. Bu çalışma, müzakere süreçlerinin neyi hedeflediğini ve hangi kararların çıkabileceğini sorgulayan bir analiz niteliği taşıyor.

Genel olarak Beykent’in COP31 katılımı, öğrenci odaklı uygulamalar ve akademik deneyimin bir araya geldiği, hem teknik hem de toplumsal boyutta çözüm arayan bir yaklaşımı sergiliyor. Üniversitenin stant faaliyetleri, projelerin görünürlüğünü artırarak katılımcılarla doğrudan diyalog kurma ve deneyim paylaşma imkânı sundu.

Yetkililer, bu tür uygulamalı projelerin öğrencilerin iklim bilincini güçlendirip bu bilinci topluma taşıma kapasitesini artıracağını; aynı zamanda yerel ölçekli atık yönetimi, enerji dönüşümü ve iletişim stratejileri konusunda somut adımlar atılmasına zemin hazırlayacağını belirtiyor.

İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ REKTÖR YARDIMCISI VE ÜNİVERSİTENİN COP31 KOORDİNATÖRÜ YALÇIN KIRDAR