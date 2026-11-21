Sivas'ta merada dikkat çeken görüntüler:

Sivas merkeze bağlı Dörteylül köyünde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Ömer Faruk Baydar, merada otlayan erkek keçisinin iki ayak üzerinde kuğu gibi süzüldüğü anları cep telefonuyla kaydetti. Keçinin hem kısa adımlar atarak bir tür dans figürü sergilemesi hem de sahibinin telefonu önünde poz vermesi çevrede ilgi topladı.

Sahibinin gözlemleri ve kaydın ayrıntıları:

Yıllardır keçi beslediğini belirten Baydar, erkek keçisinin yapı olarak biraz şımarık ve kanı kaynayan bir karakteri olduğunu söyledi. Keçi, otlarken ani bir anda iki ayağının üzerine kalktı ve bir iki adım attı; bu hareketi tekrar etmesini bekleyip telefonu açtıktan sonra ikinci kez daha uzun süre iki ayak üzerinde durarak dansa benzer figürler sergiledi.

Baydar, bu davranışın dişi keçileri etkileme amacı taşıyor olabileceğini düşündüğünü belirtti ve bir keçinin bu şekilde uzun süre iki ayak üzerinde durduğunu ilk kez gördüğünü vurguladı. Kaydedilen anlar köyde ve sosyal medyada izleyenleri güldürdü ve ilgi çekti.

KÜÇÜKBAŞ HAYVAN YETİŞTİRİCİSİ ÖMER FARUK BAYDAR