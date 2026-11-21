Meteoroloji ve valilikten uyarı:

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Bingöl için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada, yapılan son değerlendirmelere göre cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren etkili olması beklenen yağışların biçimine ilişkin değerlendirme paylaşıldı.

Açıklamada tahminlerin, aralıklı sağanak ve yağmur, 1800 metre ve üzerindeki rakımlı kesimlerde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı şeklinde olacağı yönünde olduğu bildirildi.

Olası riskler ve alınması gereken önlemler:

Valilik uyarısında ani sel, su baskını, dere taşkını, yağış anında kuvvetli rüzgâr, ulaşımda aksamalar, yüksek kesimlerde don hadisesi, tipi ile birlikte görüş mesafesinde azalma gibi oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Yetkililer, vatandaşların resmi duyuruları takip etmeleri, taşkın riski bulunan alanlardan uzak durmaları ve ulaşımda olası aksamalara karşı tedbir almaları gerektiğini hatırlattı.

BİNGÖL İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI