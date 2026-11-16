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Ani ısı değişimleri sağlığı nasıl etkiliyor, uzman uyardı

Ani ısı değişimleri tansiyon, solunum sorunları ve romatizmal ağrıları tetikliyor; uzmanlar bol sıvı, düzenli uyku ve dengeli beslenme öneriyor.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 11:05

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EDİTÖR: Serkan Varol

Ani ısı değişimleri sağlığı nasıl etkiliyor, uzman uyardı

Ani sıcaklık değişimleri vücutta ne yapar:

Medicana Konya Hastanesi Dahiliye Uzmanı Dr. Şerife Önen, havaların soğuması ve günlük ısı dalgalanmalarının vücudun iç dengesini korumak için bir dizi fizyolojik mekanizmayı tetiklediğini söylüyor. Bu adaptasyonlar bazı olumlu etkiler taşısa da aynı zamanda çeşitli sağlık risklerini de beraberinde getirebiliyor. Vücut ısısının dar bir aralıkta sabit kalmasını sağlayan mekanizmaların devreye girmesiyle deride damar büzüşmesi, üşüme ve uyuşma gibi şikayetler ortaya çıkabiliyor.

Hangi rahatsızlıklar artış gösterebilir:

Dr. Önen, soğuk ve ani ısı dalgalanmalarının tansiyon ve nabız yükselmesi gibi kalp-damar dengesizliklerine yol açabileceğini; bronş daralması nedeniyle ise öksürük ve nefes darlığı gibi solunum yakınmalarının görülebileceğini belirtiyor. Bu durum özellikle KOAH ve astım gibi kronik solunum yolu hastalığı olanlarda şikayet artışına neden oluyor. Ayrıca, kapalı ve havalandırılmamış alanlarda bulunmanın enfeksiyon ve viral bulaşma riskini yükselttiği; kas-eklem esnekliğinin azalmasının ise romatizmal hastalıklarda ve kas-eklem ağrılarında artışa yol açabileceği vurgulanıyor.

Hava koşullarındaki değişimler ciltte nem kaybına, kuruluk ve çatlaklara neden olurken; bağışıklık sisteminin ani ısı dalgalanmalarına adapte olmaya çalışırken zayıflaması enfeksiyonlara yatkınlığı artırabiliyor. Gün ışığı süresinin azalması ve ısı dalgalanmaları melatonin ile serotonin düzeylerinde oynamalara yol açarak depresyon, sabahları halsiz uyanma ve odaklanma zorlukları gibi yakınmalara neden olabiliyor.

Korunma ve uygulanabilir öneriler:

Önen, hastalık riskini azaltmak için öncelikle bol sıvı tüketimi, vitamin ve mineral açısından zengin dengeli beslenme ve düzenli uykunun önemine dikkat çekiyor. Fiziksel aktivitenin sürdürülmesi, stresi yönetme yollarının uygulanması ve vücut ısısını ani değişimlere maruz bırakmamak da korunmada temel adımlar olarak öne çıkıyor.

Ayrıca, dışarıda özellikle pastırma sıcakları ve kuvvetli lodos gibi rüzgarlı dönemlerde sinüzit ve migren ataklarının artabileceğine işaret eden Önen, alerjen yükünün yükselmesiyle astım semptomlarının kötüleşebileceğini hatırlatıyor. Kapalı ortamlarda yeterli havalandırma sağlayarak viral bulaş riskinin azaltılması, hassas grupların bu dönemde daha dikkatli olması gerekiyor.

Sonuç olarak, ani ısı değişimlerinin vücudun dengesini etkileyebileceği ve özellikle kalp-damar, kronik solunum yolu hastalığı olanlar ile romatizmal yakınmaları bulunan kişiler için risk oluşturduğunu belirten uzman, basit yaşam tarzı düzenlemeleriyle bu risklerin azaltılabileceğini ifade ediyor.

MEDİCANA KONYA HASTANESİ DAHİLİYE UZMANI DR. ŞERİFE ÖNEN, &quot;HAVALARIN SOĞUMASIYLA BİRLİKTE VÜCUDUN...

MEDİCANA KONYA HASTANESİ DAHİLİYE UZMANI DR. ŞERİFE ÖNEN, "HAVALARIN SOĞUMASIYLA BİRLİKTE VÜCUDUN İÇ DENGESİNİN KORUNMASI İÇİN ÇEŞİTLİ FİZYOLOJİK ADAPTASYON MEKANİZMALARI DEVREYE GİRER. BU DURUM OLUMLU ADAPTASYONLAR İÇERDİĞİ GİBİ BAZI SAĞLIK RİSKLERİNİ DE BERABERİNDE GETİRİR" DEDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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