Kreşlerde doğa sevgisi: çocuklara çevre bilinci öğretiliyor

Kreşlerde uygulanan program:

Osmangazi Belediyesi, gelecek nesillerde çevre bilincini artırmak amacıyla Zübeyde Ana Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde kapsamlı bir eğitim programı yürüttü. Eğitimler, çocukların yaş gruplarına uygun, eğlenceli ve öğretici bir anlatımla planlandı. Programda atıkların geri dönüşüm süreçleri, çöplerin kaynağında ayrıştırılması, günlük yaşamda çevreyi korumaya yönelik basit alışkanlıklar ve iklim değişikliği gibi temel konular ele alındı.

Çocuklara aktarılan temel bilgiler:

Eğitim sırasında miniklere; atık çeşitleri ve bu atıkların nasıl ayrıştırılacağı, geri dönüşümün önemi ile doğal kaynakların bilinçli kullanımı hakkında bilgi verildi. Etkinlikler, uygulamalı gösterimler ve soru-cevaplarla desteklenerek, kavramların somutlaştırılması sağlandı. Eğitmenler, çevreyi korumanın küçük yaşta kazanılan alışkanlıklarla mümkün olduğuna dikkat çekti ve çocukların anlaması için örnek yaşam rutinleri paylaşıldı.

Çocukların tepkileri ve mesajları:

Etkinliğe katılan çocuklar öğrendiklerini kendi cümleleriyle anlattı; birçok çocuk çevreyi temiz tutacaklarını, çöplerini doğru şekilde ayrıştıracaklarını ve doğayı korumak için üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getireceklerini ifade etti. Bu geri bildirimler, programın hedef kitlesinde istenen farkındalığı oluşturduğunu gösterdi.

Eğitimin önemi ve sürdürülebilirlik:

Programın devam edeceği belirtilirken, eğitimlerin kreşlerden OSMEK kurslarına kadar geniş bir yelpazede sürdürülmesi planlanıyor. Osmangazi Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmaların, çocuklarda kalıcı çevre alışkanlıkları oluşturmayı hedeflediği vurgulandı.

Osmangazi Belediyesi Çevre Eğitmeni Gürkan Balkır, "Osmangazi Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü olarak çocuklarımıza, kreşlerimize çok önem veriyoruz. Bu konu, Osmangazi Belediyesi olarak bizim için çok önemli. Belediye Başkanımız Erkan Aydın, çevre eğitimlerine ve çocuklarımızın bilinçlenmesine büyük önem veriyor. Kreşlerimizden OSMEK kurslarımıza kadar ilçemizde çevre eğitimlerimize tüm hızımızla devam ediyoruz" diye konuştu.

GELECEK NESİLLERDE ÇEVRE BİLİNCİNİ OLUŞTURMAK VE DOĞAYI KORUMA KONUSUNDA FARKINDALIK KAZANDIRMAK İÇİN ÇALIŞMALARINI SÜRDÜREN OSMANGAZİ BELEDİYESİ, KREŞLERDE EĞİTİM GÖREN ÇOCUKLARI ÇEVRE KONUSUNDA BİLİNÇLENDİRİYOR.