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Hareketle diyabete karşı: Küçükçekmece'de sağlıklı yaşam festivali

Küçükçekmece'de düzenlenen Diyabete karşı hareket et, sağlıklı yaşam festivali, fiziksel aktivitenin diyabetle mücadeledeki önemini ve erken teşhisi vurguladı.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 11:16

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Hareketle diyabete karşı: Küçükçekmece'de sağlıklı yaşam festivali

etkinlik ve amaçları:

Küçükçekmece Belediyesi ile Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi iş birliğinde düzenlenen Diyabete Karşı Hareket Et, Sağlıklı Yaşam Festivali, ilçede sağlıklı yaşam bilincini artırmayı ve diyabetle mücadelede fiziksel aktivitenin önemine dikkat çekmeyi hedefledi. Etkinlik, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü kapsamında Küçükçekmece Fatih Pazar alanında gerçekleştirildi ve çok sayıda vatandaşın yanı sıra Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı İlyas Dikici ile birim müdürlerini ağırladı.

program ve katılımcılar:

Gün boyu süren organizasyonda yürüyüş ve çeşitli spor etkinlikleri yapıldı; sokak etkinlikleri ve açık hava sporlarıyla katılımcılar harekete teşvik edildi. Çocuklar için düzenlenen jimnastik gösterileri yoğun ilgi gördü. Ayrıca uzman hekimlerin yer aldığı söyleşilerde erken teşhisin ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının önemi anlatıldı. Etkinlik kapsamında verilen sağlıklı ikramlıklar ve düzenlenen konser, festivale hem sağlık hem de sosyal boyut kattı.

yerel yönetim yaklaşımı ve etkisi:

Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı İlyas Dikici etkinlikte yaptığı konuşmada sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite ve erken teşhisin diyabetle mücadeledeki rolünü vurguladı. Dikici, yerel yönetim anlayışı olarak toplumun her kesimine spor ve hareket imkânı sunmanın önemine değindi ve çocuklardan ileri yaştaki vatandaşlara kadar erişilebilir spor politikalarının sürdürüleceğini belirtti.

Bu tür festivallerin toplumsal etkisi, bireyleri bilgilendirmenin ötesine geçerek davranış değişikliğini desteklemek ve toplum sağlığına yatırıma dönüşmekte. Sağlık çalışanları, üniversite ortaklığı ve yerel yönetimin bir araya gelmesi, farkındalığın sürekliliği için önemli bir adım olarak değerlendirildi.

KÜÇÜKÇEKMECE’DE SAĞLIKLI YAŞAM BİLİNCİNİ ARTIRMAK VE DİYABETLE MÜCADELEDE FİZİKSEL AKTİVİTENİN...

KÜÇÜKÇEKMECE’DE SAĞLIKLI YAŞAM BİLİNCİNİ ARTIRMAK VE DİYABETLE MÜCADELEDE FİZİKSEL AKTİVİTENİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKMEK AMACIYLA "DİYABETE KARŞI HAREKET ET, SAĞLIKLI YAŞAM FESTİVALİ" DÜZENLEDİ.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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