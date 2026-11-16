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Osmangazi'de raketler kupaya yaş sınırı tanımadan koştu

13'üncü Bursa Veteran Masa Tenisi Turnuvası, Osmangazi'de 250 sporcunun katılımıyla Dikkaldırım Kapalı Spor Salonu'nda üç gün süren çekişme ve dostlukla tamamlandı.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 11:14

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Osmangazi'de raketler kupaya yaş sınırı tanımadan koştu

13'üncü Bursa Veteran Masa Tenisi Turnuvası Osmangazi'de sona erdi

Osmangazi Belediyesi'nin destekleriyle Bursa Veteran Masa Tenisçileri Spor Kulübü tarafından düzenlenen 13'üncü Bursa Veteran Masa Tenisi Turnuvası, üç gün süren yoğun müsabakaların ardından tamamlandı. Organizasyon, hem kent içinden hem de Türkiye'nin farklı illerinden ve yurt dışından sporcuları bir araya getirdi.

katılımcılar ve organizasyon:

Turnuva Dikkaldırım Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirildi ve toplam 250 sporcu mücadele etti. Yarışmaya 40 yaş ve üzeri klasmanda katılan sporcular, erkeklerde yedi, kadınlarda iki farklı yaş kategorisinde şampiyonluk için kozlarını paylaştı. Tekler ve çiftler müsabakalarında oyuncular kıyasıya rekabet ederek izleyenlere çekişmeli karşılaşmalar sundu.

ödül töreni ve teşekkürler:

Turnuvada dereceye giren sporcular, düzenlenen törenle kupa ve madalyalarına kavuştu. Organizasyona katılan ve destek verenler arasında Bursa Veteran Masa Tenisçileri Spor Kulübü ile Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın özel olarak anıldı. Sporcular, böyle bir organizasyona katılmaktan duydukları memnuniyeti belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Osmangazi Belediyesi'nin spora ve sporcuya verdiği destek, farklı yaş gruplarından amatör ve veteran sporcuları bir araya getirerek hem rekabeti hem de sporun sosyal boyutunu güçlendirmeyi hedefliyor. Turnuva, katılımcılar arasında dostluk ve sportif ruhu öne çıkaran bir etkinlik olarak kayda geçti.

OSMANGAZİ BELEDİYESİ’NİN DESTEKLERİYLE BURSA VETERAN MASA TENİSÇİLERİ SPOR KULÜBÜ TARAFINDAN...

OSMANGAZİ BELEDİYESİ’NİN DESTEKLERİYLE BURSA VETERAN MASA TENİSÇİLERİ SPOR KULÜBÜ TARAFINDAN DÜZENLENEN 13’ÜNCÜ BURSA VETERAN MASA TENİSİ TURNUVASI, ÜÇ GÜN SÜREN KIYASIYA REKABETİN ARDINDAN TAMAMLANDI.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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