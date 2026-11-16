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Yerelden küresele enerji dönüşümü: Kayseri'nin uluslararası paylaşımları

Kayseri Büyükşehir, AGRECs-BOOST Projesi kapsamında İzmir'deki Yenilenebilir Enerji Toplulukları panelinde deneyimlerini ve kent vizyonunu paylaştı.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 11:12

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EDİTÖR: Emre Koç

Yerelden küresele enerji dönüşümü: Kayseri'nin uluslararası paylaşımları

Kayseri Büyükşehir'in uluslararası katkısı:

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Birliği finansmanıyla yürütülen AGRECs-BOOST Projesi çerçevesinde İzmir'de düzenlenen Yenilenebilir Enerji Topluluklarıyla Yeşil Dönüşüm Paneli'ne katıldı. Etkinlik, COP31 sürecinde öne çıkan iklim değişikliğiyle mücadele ve temiz enerjiye geçiş hedefleri doğrultusunda gerçekleştirildi.

Panelde öne çıkan yaklaşımlar:

İzmir Ticaret Borsası ve Ege Üniversitesi koordinatörlüğünde düzenlenen panelde enerji sektörü temsilcileri, akademisyenler, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları bir araya geldi. Oturumlarda Avrupa Birliği ve Türkiye'de hayata geçirilen topluluk temelli yenilenebilir enerji uygulamaları, yerel ölçekteki faydaları ve bu modellerin yaygınlaştırılmasına yönelik stratejiler ele alındı.

Kayseri'nin katkısı ve izlediği yol:

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ni temsilen Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı AB ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğünden Dr. Lütfiye Aydın panelin "Güncel Yaklaşımlar - AB ve Türkiye’den Topluluk Temelli İyi Uygulama Örnekleri" başlıklı oturumunda panelist olarak yer aldı. Aydın, yerel yönetimlerin enerji dönüşümündeki sorumluluklarına dikkat çekerek topluluk temelli modellerin uygulanması ve destek mekanizmalarının güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Büyükşehir yetkilileri, uluslararası projeler ve iş birlikleri aracılığıyla yenilenebilir enerji, çevre dostu uygulamalar ve akıllı şehircilik alanlarındaki deneyimlerini geliştirmeye devam ettiklerini belirtti. Bu tür uluslararası platformların, yerel uygulamaların ölçeklenmesi ve sürdürülebilir kentleşme hedeflerine katkı sağlanması açısından önemli bir zemin sunduğu ifade edildi.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, AVRUPA BİRLİĞİ FİNANSMANIYLA YÜRÜTÜLEN AGRECS-BOOST PROJESİ...

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, AVRUPA BİRLİĞİ FİNANSMANIYLA YÜRÜTÜLEN AGRECS-BOOST PROJESİ KAPSAMINDA İZMİR’DE DÜZENLENEN YENİLENEBİLİR ENERJİ TOPLULUKLARIYLA YEŞİL DÖNÜŞÜM PANELİ’NE KATILARAK YEREL YÖNETİMLERİN ENERJİ DÖNÜŞÜMÜNDEKİ ROLÜNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELERİNİ PAYLAŞTI.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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