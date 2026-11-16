Mersin'in derin geçmişi fosillerle konuşuldu

müze sohbetleriyle doğal tarih halka açıldı

Mersin Üniversitesi Deniz Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen 'Müze Sohbetleri' programının 14'üncüsü, Deniz Yaşamı Müzesi'nde gerçekleştirildi. Açılış konuşmasını yapan merkez müdürü Prof. Dr. Deniz Ayas, etkinliklerin bilimsel bilgiyi toplumla buluşturmayı ve Mersin'in doğal tarihini tanıtmayı amaçladığını vurguladı.

mersin'in jeolojik geçmişi ve fosillerin rolü:

Programda konuşan Prof. Dr. Nurdan İnan, Mersin ve çevresinin milyonlarca yıllık jeolojik geçmişine ilişkin bulguları paylaştı. İnan, bölgede bulunan deniz fosillerinin geçmiş çağlardaki canlı çeşitliliğini, evrim süreçlerini ve değişen çevre koşullarını aydınlatan önemli bilimsel veriler sunduğunu belirtti. Karasal alanlarda rastlanan deniz fosillerinin, bölgenin geçirdiği jeolojik dönüşümlerin izini sürmede özellikle değerli olduğuna dikkat çekti.

fosil araştırması ve korunmasının önemi:

Sunumda, deniz omurgasızlarına ait fosillerin geçmiş biyolojik çeşitliliğin belirlenmesinde oynadığı rol üzerinde duruldu. Fosillerin bilimsel yöntemlerle toplanması, tanımlanması, korunması ve müzelerde sergilenmesi gerektiği; bunun doğal tarih mirasının gelecek kuşaklara aktarılması açısından hayati olduğu vurgulandı. İnan, doğru sınıflandırama ve jeolojik yaşlandırma bilgilerinin eğitim ve araştırma için temel oluşturduğunu ifade etti.

312 örneklik koleksiyon sergileniyor

Prof. Dr. Nurdan İnan'ın çalışmalarında derlenen fosil örnekleri, Mersin Denizcilik Müzesi bünyesinde 2013'te oluşturulan 'Jeolojik Zamanların Denizlerinden Fosiller' bölümünde sergilenmeye başlandı. Koleksiyon, farklı jeolojik dönemlere ait 312 fosil örneği içeriyor ve ziyaretçilere geçmiş deniz yaşamının çeşitliliğini inceleme olanağı sağlıyor. Sergideki örneklerin bilimsel sınıflandırmaları ve jeolojik yaş bilgileri, bölümü eğitim açısından da değerli bir kaynak haline getiriyor.

Etkinlik, bilim insanları ile halkın bir araya gelerek bölgenin doğal tarihini tartıştığı ve fosillerin sunduğu bilgilerin toplumla paylaşıldığı bir platform olarak öne çıktı.

MERSİN ÜNİVERSİTESİ DENİZ BİLİMLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TARAFINDAN DÜZENLENEN 'MÜZE SOHBETLERİ' PROGRAMINDA, MERSİN'İN MİLYONLARCA YILLIK JEOLOJİK GEÇMİŞİ VE BÖLGEDE BULUNAN FOSİLLER ELE ALINDI. PROGRAMDA, GEÇMİŞ DÖNEMLERE AİT DENİZ FOSİLLERİNİN BÖLGENİN DOĞAL TARİHİNE IŞIK TUTTUĞU BELİRTİLDİ.