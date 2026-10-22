Ani sağanak ve dolu ardahan kent merkezinde yaşamı sekteye uğrattı

Ani sağanak ve dolu etkisini kısa sürede gösterdi:

Ardahan'da öğle saatlerinde kısa sürede bastıran sağanak, beraberinde dolu yağışını getirdi. Kent merkezinde bir anda yoğunlaşan yağmur, cadde ve sokaklarda hızlıca su birikintileri oluşmasına neden oldu. Hazırlıksız yakalanan yurttaşlar yağıştan korunmak için iş yerleri ve dükkanların önlerine sığındı.

Vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı:

Yağışın aniden başlaması nedeniyle özellikle dışarıda bulunanlar, yağmura karşı korunaklı alan aradı. Dolu taneleri bazı bölgelerde yüzeyi örtürken, araç sahipleri araçlarını doludan korumak için kapalı otopark ve garajlara yöneldi. Sokaklardaki su birikintileri trafikte yavaşlamaya ve sürücüler için güç koşullar oluşturmaya başladı.

Alt yapı ve günlük yaşam üzerinde etkileri:

Kısa süreli ama yoğun olan yağış, şehir içi ulaşımda aksamalara yol açtı; yaya ve motorlu taşıt trafiği etkilenirken cadde kenarlarındaki tahliye noktaları geçici olarak yetersiz kaldı. Yetkililerin anons ve uyarıları ile vatandaşlar tedbir amaçlı kapalı alanlara çekildi. Olumsuz hava koşullarına karşın herhangi bir can kaybı veya ağır hasar bilgisi bildirilmeyen kentte, temizlik ve su tahliye çalışmaları ihtiyaç halinde hızla başlatılabilecek şekilde planlandı.

Yetkililer ve yerel halk, benzer ani yağışlara karşı dikkatli olunması ve sürücülerin hızını azaltarak su birikintilerinden kaçınması gerektiğini vurguladı.

ARDAHAN'DA SAĞANAK VE DOLU HAAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ.