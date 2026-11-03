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Ani soğuma Ege'yi etkiliyor, Aydın'da zirai don riski

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, 4 Kasım'dan itibaren Ege'de sıcaklıkların 6-8 derece azalacağını, Aydın'da zirai don riski olduğu bildirildi.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 17:34

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Ani soğuma Ege'yi etkiliyor, Aydın'da zirai don riski

Kısa vadeli tahmin:

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin son değerlendirmesine göre, 4 Kasım Çarşamba gününden itibaren Ege Bölgesi'nde kuzey kesimlerden başlayan yağışlı bir havayla birlikte serin hava etkili olacak. Bölge genelinde hava sıcaklıklarının 6 ila 8 derece azalması bekleniyor ve soğuk havanın hafta boyunca etkisini sürdürmesi tahmin ediliyor.

İller bazında beklenen düşüşler:

4-9 Kasım tarihleri arasında ölçülmesi öngörülen en düşük sıcaklıklara göre, Aydın'da sıcaklığın 7 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Aynı dönemde İzmir için 8 derece, Manisa ve Balıkesir için 6 derece, Çanakkale için ise 5 dereceye kadar düşüşler tahmin ediliyor.

Tarım üzerindeki olası etkiler:

Soğuk havanın etkisiyle 7 ve 8 Kasım tarihlerinde tarımsal faaliyetlerin sürdüğü bölgelerde hafif zirai don riski oluşabileceği belirtildi. Özellikle iç kesimler ve rakımı yüksek alanlarda etkili olması beklenen zirai donun tarımsal ürünlerde kayıplara yol açabileceği uyarısı yapıldı.

Yetkililerin uyarıları ve önerileri:

Meteoroloji yetkilileri, vatandaşların ve üreticilerin Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yayımlanacak tahmin ve meteorolojik erken uyarıları düzenli olarak takip etmelerinin önem taşıdığını bildirdi. Üreticilere, hassas ürünler için koruyucu önlemleri önceden almaları tavsiye edildi.

METEOROLOJİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ, EGE BÖLGESİ&#039;NDE HAVA SICAKLIKLARININ HİSSEDİLİR DERECEDE AZALACAĞI...

METEOROLOJİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ, EGE BÖLGESİ'NDE HAVA SICAKLIKLARININ HİSSEDİLİR DERECEDE AZALACAĞI UYARISINDA BULUNARAK, AYDIN'DA ÖZELLİKLE YÜKSEK KESİMLERDE ZİRAİ DON RİSKİNE KARŞI ÜRETİCİLERİ UYARDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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