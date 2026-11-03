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Göle dönen yollar ve taşan rögarlar akşam trafiğini durma noktasına getirdi

İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak Yenibosna, Küçükçekmece ve Bahçelievler'de yolları göle çevirdi; pazarcı çadırları su altında kaldı.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 18:17

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Göle dönen yollar ve taşan rögarlar akşam trafiğini durma noktasına getirdi

kısa süreli sağanağın etkileri:

İstanbul'da akşam saatlerinde aniden bastıran kuvvetli sağanak, özellikle Yenibosna, Küçükçekmece ve Bahçelievler semtlerinde yaşamı aksattı. Yoğun yağış bazı cadde ve sokakların hızla suyla dolmasına yol açtı, araçlar ilerlemekte güçlük çekti ve bazı güzergâhlar göle döndü.

trafik ve ulaşımda aksama:

Gölleşen yollarda araçların hareket kabiliyeti azaldı; sürücüler ağır ilerledi ve trafik akışı sekteye uğradı. Rögarların taşmasıyla yollarda biriken su kaldırımlara kadar çıktı ve yayaların güvenliğini zorlaştırdı.

pazarcı esnafı ve altyapı sorunları:

Sağanak sırasında pazarcı esnafının çadırları su altında kaldı, tezgâhlarda zarar oluştu ve satışlar olumsuz etkilendi. Olay, bölgedeki altyapı yetersizliklerinin yoğun yağış anlarında belirgin hale geldiğini gösterdi ve müdahale gerektiren alanların ortaya çıktığını işaret etti.

Küçükçekmece ve Bahçelievler’de sağanak etkili oldu

Küçükçekmece ve Bahçelievler’de sağanak etkili oldu

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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