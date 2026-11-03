Dolar 49,9676 -0,02%
Euro 55,9917 +0,11%
Bist 11.023,55 +0,56%
Altın Gram 6.337,62 -0,62%
EUR/USD 1,1199 +0,08%
Brent Petrol 102,94 -1,75%
--°

Tavşanlı'da jandarmadan izinsiz kazılara müdahale: cihaz ve 31 malzeme ele geçirildi

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı'nın Tavşanlı Ovacık köyündeki izinsiz kazı operasyonunda 1 yeraltı arama cihazı ve 31 kazı malzemesi ele geçirildi.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 18:25

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Tavşanlı'da jandarmadan izinsiz kazılara müdahale: cihaz ve 31 malzeme ele geçirildi

Tavşanlı'da yürütülen operasyonun bilançosu

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il genelinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalar doğrultusunda Tavşanlı ilçesine bağlı Ovacık köyü mevkiinde izinsiz kazı yapan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirdi.

operasyon detayları:

Ekiplerin bölgede yaptığı aramalarda 1 adet yeraltı arama ve tespit cihazı ile birlikte 31 adet muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi. Bulunan ekipmanlar, izinsiz kazı faaliyetlerinin yürütüldüğünü gösteren önemli deliller olarak kayda geçti.

Operasyon sırasında yakalanan malzemeler olay yerinde tespit edilip muhafaza altına alındı. Saha çalışması, bölgedeki kaçak kazı faaliyetlerinin engellenmesine yönelik planlı denetimlerin bir parçası olarak değerlendirildi.

soruşturma ve işlemler:

Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 3 şüpheli, adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı. İlgili şahıslar hakkında başlatılan soruşturma sürüyor ve jandarma ekipleri, konuyla ilgili değerlendirmelerini sürdürüyor.

Yetkililer, izinsiz kazı faaliyetlerinin hem kültür varlıklarının korunması açısından hem de bölge güvenliği bakımından ciddi sonuçlar doğurduğunu belirterek, benzer olaylara karşı denetimlerin artırılacağını bildirdi.

TAVŞANLI’DA KAÇAK KAZI OPERASYONU: 3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

TAVŞANLI’DA KAÇAK KAZI OPERASYONU: 3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Erbaa hattında 400 hapla yakalanan şebeke çökertildi
images

Kayseri'de fabrika müdürünü öldüren sanığa müebbet hapis cezası
images

Niğde'de cadde ortasında çarpışma: iki kişi yaralandı
images

samsun-erbaa hattında 400 hapla yakalanan şebeke çözülüyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

betonla kapatılan dondurucudaki cinayet 19 yıl sonra aydınlatıldı, üç kişi tutuklandı

Kısa süreli soğuk dalgası Bayburt ve çevresini etkileyecek

Erbaa hattında 400 hapla yakalanan şebeke çökertildi

Erzincan'da sıcaklıklar mevsim normallerinin altına inecek

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Hamsi yerine palamutla öğrencilerin morali yükseldi

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Cumhuriyet coşkusu Ayna ile Afyonkarahisar'da doruğa ulaştı

Balıkesir'de Kuvayımilliye ruhu coşkuyla meydanlara yansıdı