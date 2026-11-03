Tavşanlı'da jandarmadan izinsiz kazılara müdahale: cihaz ve 31 malzeme ele geçirildi

Tavşanlı'da yürütülen operasyonun bilançosu

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il genelinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalar doğrultusunda Tavşanlı ilçesine bağlı Ovacık köyü mevkiinde izinsiz kazı yapan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirdi.

operasyon detayları:

Ekiplerin bölgede yaptığı aramalarda 1 adet yeraltı arama ve tespit cihazı ile birlikte 31 adet muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi. Bulunan ekipmanlar, izinsiz kazı faaliyetlerinin yürütüldüğünü gösteren önemli deliller olarak kayda geçti.

Operasyon sırasında yakalanan malzemeler olay yerinde tespit edilip muhafaza altına alındı. Saha çalışması, bölgedeki kaçak kazı faaliyetlerinin engellenmesine yönelik planlı denetimlerin bir parçası olarak değerlendirildi.

soruşturma ve işlemler:

Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 3 şüpheli, adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı. İlgili şahıslar hakkında başlatılan soruşturma sürüyor ve jandarma ekipleri, konuyla ilgili değerlendirmelerini sürdürüyor.

Yetkililer, izinsiz kazı faaliyetlerinin hem kültür varlıklarının korunması açısından hem de bölge güvenliği bakımından ciddi sonuçlar doğurduğunu belirterek, benzer olaylara karşı denetimlerin artırılacağını bildirdi.

TAVŞANLI’DA KAÇAK KAZI OPERASYONU: 3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA