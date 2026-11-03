Mardin'de karayolu çarpışması: 1 kişi öldü, 3 yaralı

Mardin-Nusaybin karayolunda kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre Nusaybin-Mardin karayolunda seyir halindeki iki aracın çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Kaza detayları:

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede kazada 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada 3 kişi yaralanırken, yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yol durumu ve soruşturma:

Ölen vatandaşın cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle karayolunda metrelerce araç trafiği oluştu ve ulaşımda aksama yaşandı. Olayla ilgili güvenlik güçleri tarafından soruşturma ve inceleme başlatıldı.

MARDİN-NUSAYBİN KARAYOLUNDA İKİ ARACIN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ ÖLDÜ, 2’Sİ AĞIR 3 KİŞİ YARALANDI.