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Mardin'de karayolu çarpışması: 1 kişi öldü, 3 yaralı

Mardin-Nusaybin karayolunda iki aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı; yaralılardan 2'sinin durumu ağır, inceleme başlatıldı.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 18:23

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Mardin'de karayolu çarpışması: 1 kişi öldü, 3 yaralı

Mardin-Nusaybin karayolunda kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre Nusaybin-Mardin karayolunda seyir halindeki iki aracın çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Kaza detayları:

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede kazada 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada 3 kişi yaralanırken, yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yol durumu ve soruşturma:

Ölen vatandaşın cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle karayolunda metrelerce araç trafiği oluştu ve ulaşımda aksama yaşandı. Olayla ilgili güvenlik güçleri tarafından soruşturma ve inceleme başlatıldı.

MARDİN-NUSAYBİN KARAYOLUNDA İKİ ARACIN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ...

MARDİN-NUSAYBİN KARAYOLUNDA İKİ ARACIN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ ÖLDÜ, 2’Sİ AĞIR 3 KİŞİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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