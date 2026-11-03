Kütahya 30 Ağustos OSB yeni dönemde yatırım ve altyapıya odaklanıyor

Kütahya 30 Ağustos OSB yönetimi yeni döneme hazırlanıyor

Kütahya 30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu, başkan Mahmut Öztaş’ın liderliğinde bölgenin mevcut durumunu, devam eden çalışmaları ve yeni dönem hedeflerini değerlendirmek üzere toplandı. Toplantıya Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mustafa Yenipazar, yönetim kurulu üyeleri Mahmut Ciğer, Mesut Yıldırım ve Zekeriya Ay ile 30 Ağustos OSB Müdürü Murat Demir katıldı.

toplantıda ele alınan başlıklar:

Gündemde bölgenin idari işleyişi, devam eden altyapı ve üstyapı çalışmaları, yatırım süreçleri ve planlanan projeler yer aldı. Kurul, sanayicilerin taleplerine yönelik çözüm odaklı yaklaşımları ve uygulamadaki öncelikleri detaylı şekilde masaya yatırdı. Yapılan değerlendirmelerde hizmet kalitesinin artırılması ile yatırım süreçlerinin hızlandırılmasına vurgu yapıldı.

Toplantıda ayrıca yatırımcı bilgilendirmeleri, ruhsatlandırma süreçleri ve saha kullanımına ilişkin uygulamaların uyumlu yürütülmesi üzerinde duruldu. Yönetim kurulu, mevcut projelerin takibini sıkı tutma ve planlanan yatırımların hayata geçirilmesi için koordinasyonu güçlendirme kararı aldı.

hedefler ve öncelikler:

Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Öztaş, yeni dönemde yatırım kapasitesini geliştirmek ve üretim altyapısını güçlendirmek için çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti. Öztaş, kurumsal devamlılık, ortak akıl ve sürdürülebilir yönetim anlayışıyla hareket ettiklerini vurgulayarak, bölgeye yönelik hizmetlerin güçlendirilmesinin öncelikli hedefler arasında olduğunu söyledi.

Öztaş toplantıda ayrıca, sanayicilerin ihtiyaçlarına etkin çözümler sunmanın önemine dikkat çekti. Yönetim kurulu, yatırım, üretim ve istihdamı merkeze alan bir yaklaşımla Kütahya’nın ve Türkiye’nin ekonomik kalkınmasına katkı sağlamayı hedeflediklerini belirtti. 30 Ağustos OSB’nin yeni dönem hedefleri arasında güçlü altyapı, nitelikli yatırım ve sürdürülebilir büyüme yer alıyor.

Toplantı sonunda yönetim, önümüzdeki dönemde altyapı projelerinin hızlandırılması, yatırımcı ilişkilerinin iyileştirilmesi ve sanayicilerin gereksinimlerine yönelik uygulamalı destek mekanizmalarının geliştirilmesi yönünde adımlar atılacağını açıkladı.

KÜTAHYA 30 AĞUSTOS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (OSB) YÖNETİM KURULU BAŞKANI MAHMUT ÖZTAŞ (ORTADA) VE BERABERİNDEKİLER