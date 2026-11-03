Mersin'de laboratuvarda siyanür iddiası: tahliye sırasında 6 kişi daha etkilendi

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Akdeniz ilçesi Yeni Mahalle'de, liman karşısında bulunan Ticaret Bakanlığına ait binadaki laboratuvarda meydana geldi. Laboratuvarda çalışma yapan iki personel, toz halindeki bir maddeyle temas ettiklerini bildirerek Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

İlk değerlendirilmeye göre temas edilen madde üzerine siyanür zehirlenmesi şüphesi oluştu. Müdahale ve tahliye sırasında çapraz bulaşın gerçekleştiği tespit edilince, iki personelin tahliyesi esnasında toplamda altı kişinin daha maddeyle temas ettiği belirlendi; böylece olaydan etkilenen kişi sayısı 8 oldu.

Müdahale ve ekiplerin çalışması:

Durum bildiriminin ardından bölgeye sağlık ekipleri ve acil yardım araçları yönlendirildi. Olay yerine sevk edilen ekipler arasında bir UMKE ekibi ile birden fazla ambulans yer aldı. Ayrıca, AFAD ekipleri bölgeyi değerlendirerek sağlık ekiplerinin etkilenen kişilerle temasa geçeceğini bildirdi.

Müdahale ekipleri, etkilenen kişilerin güvenli şekilde uzaklaştırılması ve olası yayılmanın önlenmesi için gerekli tedbirleri aldığı bildirildi. Sahada yapılan ilk değerlendirmeler ve temas zincirinin belirlenmesine yönelik çalışmalar sürdü.

Takip ve değerlendirme:

Olayda toplam 8 kişinin etkilendiği belirtilirken, yetkililer gelişmeleri takip ettiklerini açıkladı. Sahada yürütülen ön incelemelerin ardından gerekirse ek güvenlik ve sağlık önlemlerinin uygulanacağı ifade edildi. Olayla ilgili detaylı inceleme ve sonuçlara ilişkin bilgilendirme yapılacağı öğrenildi.

MERSİN’İN AKDENİZ İLÇESİNDE TİCARET BAKANLIĞINA AİT BİR BİNADA BULUNAN LABORATUVARDA ÇALIŞMA SIRASINDA SİYANÜR ZEHİRLENMESİ ŞÜPHESİ YAŞANDI.