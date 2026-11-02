Aniden bastıran yağmur Esenyurt'ta caddede çöküntü oluşturdu, taksi mahsur kaldı

olayın yaşandığı yer ve müdahale:

İstanbul Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi Ahmet Arif Caddesi üzerinde aniden bastıran yağışın ardından yolda çökme meydana geldi. O sırada caddede bulunan bir sürücü çukuru fark edemeyerek aracıyla birlikte çukura düştü. İhbar üzerine bölgeye polis, zabıta ve belediye ekipleri sevk edildi.

kurtarma çalışmaları ve zarar tespiti:

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve çevredeki vatandaşların yardımıyla ticari taksi çukurdan çıkarıldı. Otomobilde maddi hasar oluştu; ancak olayda yaralanan olmadığı bildirildi. Yağışın devam etmesi nedeniyle oluşan çukurun boyutlarının genişlediği gözlendi.

güvenlik önlemleri ve trafik düzenlemesi:

Ekipler, açılan çukurun çevresine güvenlik şeridi çekerek bölgeyi güvenli hale getirdi. Cadde üzerinde trafik akışı kontrollü şekilde sağlanırken, belediye ekipleri çökme nedeniyle oluşan riski azaltmak için çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşların bölgeden uzak durması ve yetkililerin uyarılarına uyması istendi.

Esenyurt’ta yağmur sonrası yol çöktü: Taksi çukura böyle düştü