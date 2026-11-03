İş dünyasında bir dönem sona erdi: Ahmet Nazif Zorlu yaşamını yitirdi

Ahmet Nazif Zorlu'nun vefatı
İstanbul'da bir süredir hastanede tedavi gören Ahmet Nazif Zorlu, 82 yaşında hayatını kaybetti.
Hastaneye yatışı ve sağlık durumu:
Kanser hastalığı nedeniyle sağlık durumu kötüleşen Zorlu, 31 Ekim tarihinde İstanbul'da hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Vefat ve yaş:
Yapılan tedavilere rağmen Zorlu, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi; iş insanının vefatı 82 yaşında gerçekleşti.
İş adamı Ahmet Nazif Zorlu hayatını kaybetti
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