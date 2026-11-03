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İş dünyasında bir dönem sona erdi: Ahmet Nazif Zorlu yaşamını yitirdi

İstanbul'da tedavi gören iş insanı Ahmet Nazif Zorlu, kanser nedeniyle durumu kötüleşince 31 Ekim'de hastaneye kaldırıldı; 82 yaşında vefat etti.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 00:09

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EDİTÖR: Hakan Arslan

İş dünyasında bir dönem sona erdi: Ahmet Nazif Zorlu yaşamını yitirdi

Ahmet Nazif Zorlu'nun vefatı

İstanbul'da bir süredir hastanede tedavi gören Ahmet Nazif Zorlu, 82 yaşında hayatını kaybetti.

Hastaneye yatışı ve sağlık durumu:

Kanser hastalığı nedeniyle sağlık durumu kötüleşen Zorlu, 31 Ekim tarihinde İstanbul'da hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Vefat ve yaş:

Yapılan tedavilere rağmen Zorlu, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi; iş insanının vefatı 82 yaşında gerçekleşti.

İş adamı Ahmet Nazif Zorlu hayatını kaybetti

İş adamı Ahmet Nazif Zorlu hayatını kaybetti

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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