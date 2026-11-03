Kumla’da fırtına sahildeki bir tekneyi batırdı

Olayın gelişimi:

Bursa'nın Gemlik ilçesi Kumla Mahallesi'nde etkili olan şiddetli yağış ve rüzgâr sonucu sahilde bulunan bir tekne su alarak battı. Olumsuz hava koşulları kısa sürede bölgeyi etkisi altına aldı.

Bölgede yaşanan etkiler:

Fırtına nedeniyle denizde dalga ve akıntı arttı; bunun sonucunda deniz ulaşımı olumsuz etkilendi. Sahildeki diğer teknelerin sahipleri, teknelerini korumak amacıyla birçoğunu Büyükkumla Deresi'ne çekti.

Durum ve müdahaleler:

Olayda sahildeki teknenin su alarak battığı, çok sayıda teknenin ise sahipleri tarafından güvenli bölgeye taşındığı bildirildi. Bölgedeki olumsuz hava koşulları nedeniyle yetkililer ve tekne sahiplerinin tedbir aldığı öğrenildi.

BURSA'NIN GEMLİK İLÇESİ KUMLA MAHALLESİ’NDE ETKİLİ OLAN AŞIRI YAĞIŞ VE ŞİDDETLİ RÜZGÂR, DENİZDE FIRTINA ETKİSİ OLUŞTURDU.