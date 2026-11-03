Kızılırmak'tan çıkarılan araçta bulunan şahsın cansız bedeni otopsiye gönderildi

olayın seyri:

Kayseri'nin Felahiye ilçesinde bir süredir haber alınamayan G.K. (38) için ailesi akşam saatlerinde yetkililere başvurdu. Yapılan ilk tespitlerde, şahsın 38 AHM 887 plakalı otomobiliyle Yaşar Karayel Viyadüğünden Kızılırmak'a düştüğü belirlendi.

arama kurtarma çalışmaları:

İhbarın ardından bölgeye jandarma, JAK, UMKE, AFAD, dalgıç polisler, itfaiye ve Türkuaz Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, su altı ve kıyı tarama yöntemlerini kullanarak yaklaşık 6 saat süren yoğun bir çalışma yürüttü. Aramalar sonucunda otomobilin yeri tespit edilerek ekipler tarafından sudan çıkarıldı.

adli işlemler ve soruşturma:

Otomobil içinde yapılan kontrolde G.K.'nin cansız bedenine ulaşıldı. Yapılan ilk incelemelerin ardından cenaze, otopsi için Adli Tıp Kurumu Kayseri Grup Başkanlığı'na sevk edildi. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı; yetkililer çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

KAYSERİ’NİN FELAHİYE İLÇESİNDE BİR SÜREDİR ULAŞILAMAYAN ŞAHSIN OTOMOBİLİYLE KIZILIRMAK’A DÜŞTÜĞÜ BELİRLENDİ. EKİPLER TARAFINDAN YAKLAŞIK 6 SAAT SÜREN ÇALIŞMALAR SONRASINDA KAYIP ŞAHSIN CANSIZ BEDENİ OTOMOBİL İÇERİSİNDE BULUNDU.