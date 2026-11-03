Dolar 49,9720 +0,08%
Euro 55,9264 +0,37%
Bist 10.961,67 +1,88%
Altın Gram 6.357,46 +1,49%
EUR/USD 1,1191 +0,22%
Brent Petrol 104,19 -8,15%
--°

hastanede kesintiye neden olan altyapı çalışmaları tamamlandı

Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde UPS ve fiber yenileme çalışmaları tamamlandı; 18.00–21.30 arasında geçici elektrik ve dijital kesintiler yaşandı.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 00:15

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

hastanede kesintiye neden olan altyapı çalışmaları tamamlandı

erzincan mengücek gazi eğitim ve araştırma hastanesinde bakım çalışması sona erdi

Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirilen elektrik altyapısı güçlendirme ve yeni kesintisiz güç kaynağı (UPS) devreye alma çalışmaları tamamlandı. Hastane yönetimi, yapılan müdahalelerle enerji ve iletişim altyapısının kalıcı olarak güçlendirildiğini bildirdi.

çalışmanın kapsamı:

Hastane yetkilileri, çalışmanın kapsamında elektrik altyapısının güçlendirilmesi, fiber internet hattının yenilenmesi ve yeni UPS sisteminin devreye alınmasının yer aldığını belirtti. Bu müdahaleler sırasında hastane sunucuları ve Akgün Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) üzerinde geçici kesintiler meydana geldi.

hizmetlerin aksamaması için alınan önlemler:

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Hakan Gökalp Taş, çalışmalar sırasında saat 18.00 ile 21.30 arasında hem elektrik hem de dijital sistemlerde geçici kesintiler yaşandığını söyledi. Taş, bu sürede özellikle Acil Servis başta olmak üzere tüm birimlerin hizmete devam edebilmesi için işlemlerin manuel olarak yürütüldüğünü ve herhangi bir aksama yaşanmadığını vurguladı.

Teknik müdahaleler planlandığı gibi tamamlanarak saat 21.30 itibarıyla elektrik altyapısı ve dijital sistemler yeniden devreye alındı. Hastane, normal işleyişine döndü ve yapılan iyileştirmelerin benzer sorunların tekrarlanmasını önlemek üzere gerekli teknik düzenlemeleri içerdiği açıklandı.

Yetkililer, bakım çalışmasının sonuçlarının izlenmeye devam edeceğini ve sağlık hizmetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla yeni altyapı bileşenlerinin performansının takip edileceğini belirtti.

ERZİNCAN MENGÜCEK GAZİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ&#039;NDE ELEKTRİK ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ VE...

ERZİNCAN MENGÜCEK GAZİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ'NDE ELEKTRİK ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ VE YENİ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞININ (UPS) DEVREYE ALINMASI AMACIYLA YÜRÜTÜLEN TEKNİK ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Adana'da 300 taksici korsan taşımacılığa karşı uzun konvoyla ses verdi
images

İstanbul’da akşam sağanağı: Ataşehir ve Maltepe caddeleri sular altında
images

Sumbas'ta akşam sarsıntısı: 4,2 büyüklüğünde deprem, AFAD ilk belirlemeye göre c...
images

Bahçeli ailesi Serpil Bahçeli'yi son yolculuğuna uğurladı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kilis'te kavşakta çarpışma: motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Esenyurt'ta aniden açılan çukur ulaşımı aksattı: ticari taksi kurtarıldı

Diyarbakır Bağlar'da tüp yüklü kamyonla çarpışma: iki çocuk yaşamını yitirdi, 12 kişi yaralandı

Sanayinin öncü ismi Ahmet Nazif Zorlu son yolculuğuna uğurlanıyor

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında

Hamsi yerine palamutla öğrencilerin morali yükseldi

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Danla Bilic evinde yaşadığı rahatsızlık ve müdahale anlarını takipçileriyle paylaştı

Cumhuriyet coşkusu Ayna ile Afyonkarahisar'da doruğa ulaştı