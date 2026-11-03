hastanede kesintiye neden olan altyapı çalışmaları tamamlandı

erzincan mengücek gazi eğitim ve araştırma hastanesinde bakım çalışması sona erdi

Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirilen elektrik altyapısı güçlendirme ve yeni kesintisiz güç kaynağı (UPS) devreye alma çalışmaları tamamlandı. Hastane yönetimi, yapılan müdahalelerle enerji ve iletişim altyapısının kalıcı olarak güçlendirildiğini bildirdi.

çalışmanın kapsamı:

Hastane yetkilileri, çalışmanın kapsamında elektrik altyapısının güçlendirilmesi, fiber internet hattının yenilenmesi ve yeni UPS sisteminin devreye alınmasının yer aldığını belirtti. Bu müdahaleler sırasında hastane sunucuları ve Akgün Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) üzerinde geçici kesintiler meydana geldi.

hizmetlerin aksamaması için alınan önlemler:

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Hakan Gökalp Taş, çalışmalar sırasında saat 18.00 ile 21.30 arasında hem elektrik hem de dijital sistemlerde geçici kesintiler yaşandığını söyledi. Taş, bu sürede özellikle Acil Servis başta olmak üzere tüm birimlerin hizmete devam edebilmesi için işlemlerin manuel olarak yürütüldüğünü ve herhangi bir aksama yaşanmadığını vurguladı.

Teknik müdahaleler planlandığı gibi tamamlanarak saat 21.30 itibarıyla elektrik altyapısı ve dijital sistemler yeniden devreye alındı. Hastane, normal işleyişine döndü ve yapılan iyileştirmelerin benzer sorunların tekrarlanmasını önlemek üzere gerekli teknik düzenlemeleri içerdiği açıklandı.

Yetkililer, bakım çalışmasının sonuçlarının izlenmeye devam edeceğini ve sağlık hizmetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla yeni altyapı bileşenlerinin performansının takip edileceğini belirtti.

ERZİNCAN MENGÜCEK GAZİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ'NDE ELEKTRİK ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ VE YENİ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞININ (UPS) DEVREYE ALINMASI AMACIYLA YÜRÜTÜLEN TEKNİK ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI