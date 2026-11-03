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Köprübaşı'nda ambulans ile traktör çarpıştı; zeytinyağı yola döküldü, 6 yaralı

Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde hasta nakil ambulansı ile traktörün çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı; traktördeki zeytinyağı yola döküldü, yol kapandı.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 00:25

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Köprübaşı'nda ambulans ile traktör çarpıştı; zeytinyağı yola döküldü, 6 yaralı

kaza ve müdahale:

Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde, Demirci Devlet Hastanesi'nden Salihli'ye hasta sevki yapan ambulans, güzergahın 53. kilometresinde Mustafa Koçak idaresindeki traktörle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle traktör savrularak uçuruma yuvarlandı. Olayı gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, araçlarda sıkışan yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Kazada, ambulansta görevli 3 Acil Tıp Teknisyeni (ATT) ile nakledilen hasta ve traktör sürücüsü Mustafa Koçak ile traktörde bulunan İsmail Koçak olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı. Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleler yapıldıktan sonra hepsi Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ulaşım ve temizlik çalışması:

Kaza nedeniyle Demirci–Salihli karayolu bir süre çift yönlü olarak trafiğe kapandı. Yaralıların hastaneye sevk edilmesi ve traktörün uçurumdan çıkarılmasının ardından trafik tek şeritten kontrollü şekilde verilmeye başlandı.

Çarpışma sırasında traktörde bulunan zeytinyağı yola döküldü ve güzergahta kayganlık oluştu. Ekiplerce yol üzerinde temizlik çalışması başlatıldı. Jandarma ekiplerinin konuyla ilgili soruşturması devam ediyor.

MANİSA’NIN KÖPRÜBAŞI İLÇESİNDE HASTA NAKİL AMBULANSI İLE TRAKTÖRÜN ÇARPIŞMASI SONUCU 6 KİŞİ...

MANİSA’NIN KÖPRÜBAŞI İLÇESİNDE HASTA NAKİL AMBULANSI İLE TRAKTÖRÜN ÇARPIŞMASI SONUCU 6 KİŞİ YARALANDI. KAZA NEDENİYLE KARAYOLU BİR SÜRE ULAŞIMA KAPANIRKEN, TRAKTÖRDEKİ ZEYTİNYAĞLARI YOLA DÖKÜLDÜ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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