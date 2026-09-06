Aniden yola çıkan köpek zincirleme kazaya yol açtı, beş kişi yaralandı

kaza nasıl gerçekleşti:

Olay, Alaplı-Akçakoca karayolu Huzur Kent mevkisinde meydana geldi. Akçakoca istikametine giden 67 TE 520 plakalı otomobilin sürücüsü T.Ç., aniden yola çıkan bir köpeğe çarpmamak için fren yaptı. Aracın ani yavaşlamasına yetişemeyen aynı yöndeki 67 LZ 218 plakalı diğer otomobil öndeki araca çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kazaya karışan otomobilde bulunan ve aynı aileye mensup olan 3'ü çocuk toplam 5 kişi yaralandı.

müdahale ve trafik:

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle karayolunda uzun araç kuyruğu oluştu; kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla trafik kontrollü şekilde normale döndü.

görüntüler ve soruşturma:

Kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı ve kazanın oluş biçimi ile sorumlulukları belirlemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Uzmanlar, ani fren ve iz takip mesafesinin önemine dikkat çekiyor; ani manevraların arkadan çarpma riskini artırdığı vurgulanıyor.

ZONGULDAK'IN ALAPLI İLÇESİNDE YOLA FIRLAYAN KÖPEĞE ÇARPMAMAK İÇİN FREN YAPAN OTOMOBİLE ARKADAN BAŞKA BİR ARACIN ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 5 KİŞİ YARALANDI.