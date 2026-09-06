Elmadağ'da kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçip iki araca çarptı: 1 ölü, 7 yaralı

kaza genel bakış:

Ankara'nın Elmadağ ilçesi Lalabel Mahallesi'nde meydana gelen kazada, Kırıkkale istikametinden Ankara istikametine seyir halinde olan 06 FA 6643 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünü kaybederek yolun karşısına geçti. Araç, karşı şeritte bulunan 06 AGS 490 ve 19 SP 990 plakalı otomobillerle çarpıştı.

Çarpışma sonucu 06 AGS 490 plakalı otomobilin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti, kazada toplam 7 kişi yaralandı. Olay, bölgedeki diğer sürücüler tarafından da fark edildi ve yetkililere bildirildi.

müdahale ve yaralıların durumu:

İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yetkililer, yaralı sayısını ve durumlarını tespit etmek için çalışmalarını sürdürdü.

görüntüler ve soruşturma:

Kaza anı çevredeki bir aracın araç kamerasına yansıdı; görüntüler olayın gelişimini kayıt altına aldı. Polis ekipleri kazayla ilgili olarak inceleme başlattı ve trafik güvenliğiyle ilgili deliller toplanıyor.

Olayla ilgili soruşturma ve kaza nedeninin belirlenmesine yönelik işlemler devam etmektedir.

ANKARA’NIN ELMADAĞ İLÇESİNDE DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBEDEN SÜRÜCÜ, YOLUN KARŞISINDAKİ İKİ OTOMOBİLE ÇARPTI. KAZADA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBEDERKEN, 7 KİŞİ YARALANDI.