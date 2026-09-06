Kadirli'de Söğütlüdere yakınında motosiklet bariyere çarptı: iki yaralı

Kadirli'de Söğütlüdere yakınında motosiklet bariyere çarptı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde, seyir halindeki bir motosikletin kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyere çarpması sonucu kaza meydana geldi.

kaza yerinde yaşananlar:

Kaza, Kadirli-Karatepe karayolu Söğütlüdere Köyü Kaleler mevkisinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre motosiklet sürücüsü kontrolü kaybedince araç bariyere çarptı.

ilk müdahale ve yaralıların durumu:

Kazada 2 kişi yaralandı; yaralılardan biri motosiklet sürücüsü, diğeri ise yanındaki yolcuydu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı.

Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumuyla ilgili bilgi edinilmeye çalışılıyor.

OSMANİYE'NİN KADİRLİ İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKARAK BARİYERE ÇARPAN MOTOSİKLETTEKİ 2 KİŞİ YARALANDI.