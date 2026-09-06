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Kadirli'de Söğütlüdere yakınında motosiklet bariyere çarptı: iki yaralı

Kadirli'de Söğütlüdere Köyü Kalaler mevkisinde kontrolden çıkan motosiklet bariyere çarptı; sürücü ile bir kişi yaralandı, sağlık ekipleri müdahale etti.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 20:00

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kadirli'de Söğütlüdere yakınında motosiklet bariyere çarptı: iki yaralı

Kadirli'de Söğütlüdere yakınında motosiklet bariyere çarptı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde, seyir halindeki bir motosikletin kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyere çarpması sonucu kaza meydana geldi.

kaza yerinde yaşananlar:

Kaza, Kadirli-Karatepe karayolu Söğütlüdere Köyü Kaleler mevkisinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre motosiklet sürücüsü kontrolü kaybedince araç bariyere çarptı.

ilk müdahale ve yaralıların durumu:

Kazada 2 kişi yaralandı; yaralılardan biri motosiklet sürücüsü, diğeri ise yanındaki yolcuydu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı.

Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumuyla ilgili bilgi edinilmeye çalışılıyor.

OSMANİYE&#039;NİN KADİRLİ İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKARAK BARİYERE ÇARPAN MOTOSİKLETTEKİ 2 KİŞİ...

OSMANİYE'NİN KADİRLİ İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKARAK BARİYERE ÇARPAN MOTOSİKLETTEKİ 2 KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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