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Serik'te rüzgârın etkisiyle büyüyen yangına geniş çaplı müdahale sürüyor

Antalya'nın Serik ilçesinde orman dışı alanda çıkan yangına 5 uçak, 13 helikopter, 75 arazöz ve 450 personelle havadan ve karadan müdahale ediliyor.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 20:01

GÜNCELLEME: 06 Eylül 2026 - 20:07

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EDİTÖR: Aslı Han

Serik'te rüzgârın etkisiyle büyüyen yangına geniş çaplı müdahale sürüyor

Serik'te rüzgârın etkisiyle büyüyen yangına geniş çaplı müdahale sürüyor

Antalya'nın Serik ilçesinde, Akbaş Mahallesi yakınlarında orman dışı alanda yangın çıktı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi; ihbarın ardından çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi. Yangının büyüklüğü ve rüzgârın etkisi nedeniyle gökyüzü zaman zaman kırmızı renge büründü.

Müdahale ekipleri:

Antalya Orman Bölge Müdürlüğü, yangını kontrol altına almak için tüm imkanlarıyla çalışıyor. Bölgede 5 uçak ve 13 helikopter, 75 arazöz, 3 iş makinesi ve 450 personel aralıksız olarak görev yapıyor. Hava ve kara unsurları koordineli şekilde yangına müdahale ediyor.

Çalışmanın seyri ve bölge halkı:

Söndürme çalışmaları rüzgârın etkisiyle zaman zaman zorlanırken, ekipler riskli alanlara öncelik vererek ilerliyor. Müdahale hem havadan hem karadan sürüyor ve yangın çevre sakinlerinde büyük tedirginlik oluşturuyor.

AKBAŞ MAHALLESİ&#039;NDE HENÜZ BELİRLENEMEYEN BİR NEDENLE ORMAN DIŞI ALANDA YANGIN ÇIKTI. İHBARIN...

AKBAŞ MAHALLESİ'NDE HENÜZ BELİRLENEMEYEN BİR NEDENLE ORMAN DIŞI ALANDA YANGIN ÇIKTI. İHBARIN ARDINDAN BÖLGEYE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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